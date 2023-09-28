Уткин о вылете 2Drots из Кубка: «Поэмой матч не стал, но и трагедией тоже. Не бросайтесь словами – трагедия, это когда люди гибнут»

Василий Уткин высказался после поражения 2Drots от «Химок» (0:2).

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

«Сегодня «Дроты» подошли к своему потолку. Их плюсы обернулись против них. Я тоже думал, что привычка не просто поддерживать, а прям-таки подвзвинчивать атмосферу перед матчами и во время них тоже.

Сегодня команда была традиционно заведена, но это привело к тому, что парни стали хрупкими. «Дроты» же отлично начали. Две атаки, завершившиеся подачами справа на дальнюю штангу – это сегодня классическая игровая идея, стянуть соперника на один край и перегрузить другой, чтобы там возник лишний свой. Парни так играют, они в это умеют.

Пропущенный гол выбил. Своей нелепостью. Я уверен, что большинство игроков на поле вообще не поняли, как это случилось. Но при этом все заметили, что этому пропущенному не сопутствовал ни взрыв трибун, ни что-то в этом роде – мяч «Химок» утонул в тишине.

Потом удаление Гаучо. Не хочу вмешиваться в обсуждение, было или нет – в матч это легло вот так.

И команда этого не перенесла. Ее эмоциональность, заряд стали ее слабостью, потому что по ходу матча, когда ты на поле, фиг поймешь, что там произошло. Но гол в тишину, удаление... Очень трудно в этот момент не понять, что сегодня, видимо, не выйдет.

В общем, поэмой матч не стал, да. И трагедией не стал, не бросайтесь словами – трагедия, это когда люди гибнут. А то, что мы увидели, называется честным сочным словом драма. «Иногда выигрываешь – иногда проигрываешь» (с).

Не киснуть, «Дроты»! Да вы и не скиснете», – написал Уткин.