Президент 2Drots Жека про 0:2 от «Химок»: «Не было такого, что они на запредельном уровне. Это историческая стадия в любом случае»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Президент 2Drots Жека высказался после поражения от «Химок» (0:2).

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

– На данный момент это уровень 2Drots? Команда ФНЛ, никаких мечтаний об РПЛ?

– «Химки» – очень сильная команда. Обидно, что мы никогда не узнаем, чтобы было, если бы не удаление. Вот в равных составах как будто можно было чуть лучше сыграть. Не было такого, что они на запредельном уровне. Да, они сильнее. Но я думаю, что на эмоциях где-то можно было в себя поверить.

– Как думаешь, Гаучо – это перенастрой? Перегорел из-за слухов о переходе?

– Я не знаю. В начале мы все немного перегорели. Слишком большое желание было. Для нас этот матч вообще был самым важным в истории.

– Ошибка Сыча – с чем свяжешь?

– Я вообще не понял, что случилось. Стадион не понял, в такой тишине все произошло. Все ребята остановились, мы думаем: «Может офсайд?» Хотя там офсайда не было. И Дима на микросекунду выключился из игры.

Да знаешь, все как-то не наш день. Тут не получилось, там не получилось, автогол, пенальти, удаление. Все собрали. Но ничего, в любом случае это историческая стадия, – заявил президент Жека 2Drots.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
как заманала эта 2Drots - это гуано через вторую на третью новость. всю ленту этим отстоем заполонили 🤦‍♂️
что это вообще за дрянь, и как от этого избавиться?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Ka
Мы никогда не узнаем, что бы было, если бы Химки не забили 2 гола))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelcomeBackPURE
Смешно )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Это какой-то сюр
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pok_Toholo
Да плевать чтобы там было
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Историческая фигня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexey102rus
играют неудавшиеся профессионалы, а всем пытаются доказать, что это просто блогеры. Кунсткамера какая-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий