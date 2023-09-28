Президент 2Drots Жека про 0:2 от «Химок»: «Не было такого, что они на запредельном уровне. Это историческая стадия в любом случае»

Президент 2Drots Жека высказался после поражения от «Химок» (0:2).

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

– На данный момент это уровень 2Drots? Команда ФНЛ, никаких мечтаний об РПЛ?

– « » – очень сильная команда. Обидно, что мы никогда не узнаем, чтобы было, если бы не удаление. Вот в равных составах как будто можно было чуть лучше сыграть. Не было такого, что они на запредельном уровне. Да, они сильнее. Но я думаю, что на эмоциях где-то можно было в себя поверить.

– Как думаешь, Гаучо – это перенастрой? Перегорел из-за слухов о переходе?

– Я не знаю. В начале мы все немного перегорели. Слишком большое желание было. Для нас этот матч вообще был самым важным в истории.

– Ошибка Сыча – с чем свяжешь?

– Я вообще не понял, что случилось. Стадион не понял, в такой тишине все произошло. Все ребята остановились, мы думаем: «Может офсайд?» Хотя там офсайда не было. И Дима на микросекунду выключился из игры.

Да знаешь, все как-то не наш день. Тут не получилось, там не получилось, автогол, пенальти, удаление. Все собрали. Но ничего, в любом случае это историческая стадия, – заявил президент Жека 2Drots.