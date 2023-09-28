Панченко после победы над 2Drots: «Настрой был серьезный. Знали, что это медийная команда, что придет много их болельщиков»

Кирилл Панченко поделился впечатлениями после матча с 2Drots (2:0).

«Химки» обыграли медиафутбольный клуб в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

– Вы довольно известный российский футболист. Как вам игралось против самого популярного медийного клуба?

– Эмоции положительные. Мы выиграли, идем дальше по Кубку. Настрой был очень серьезный. Мы понимали, что 2Drots – хорошая команда. Мы знали, что это медийная команда, что придет много болельщиков и будет вести их вперед. Поэтому я очень рад, что мы выиграли.

– По поводу вашего гола. Это был изначальный план пробить в ближний угол или идея возникла в моменте? Потому что удар был неожиданный, вратарь ожидал прострел.

– Я не знаю, что ожидал вратарь. Я когда открывался, видел, что он будет читать эту передачу. Поэтому исполнил в ближний угол. Вратарь был дезориентирован.

Отмечу хороший пас от Терехова. Мы это готовим на тренировках, – сказал нападающий «Химок».