Панченко после победы над 2Drots: «Настрой был серьезный. Знали, что это медийная команда, что придет много их болельщиков»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Сергей Терехов Кирилл Панченко 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Кирилл Панченко поделился впечатлениями после матча с 2Drots (2:0).

«Химки» обыграли медиафутбольный клуб в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

– Вы довольно известный российский футболист. Как вам игралось против самого популярного медийного клуба?

– Эмоции положительные. Мы выиграли, идем дальше по Кубку. Настрой был очень серьезный. Мы понимали, что 2Drots – хорошая команда. Мы знали, что это медийная команда, что придет много болельщиков и будет вести их вперед. Поэтому я очень рад, что мы выиграли.

– По поводу вашего гола. Это был изначальный план пробить в ближний угол или идея возникла в моменте? Потому что удар был неожиданный, вратарь ожидал прострел.

– Я не знаю, что ожидал вратарь. Я когда открывался, видел, что он будет читать эту передачу. Поэтому исполнил в ближний угол. Вратарь был дезориентирован.

Отмечу хороший пас от Терехова. Мы это готовим на тренировках, – сказал нападающий «Химок».

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