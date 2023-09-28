Вратарь 2Drots Сычев после матча с «Химками»: «#####, глупый первый гол, нет оправданий. Хочу перед всеми извиниться»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев Медиафутбол

Дмитрий Сычев извинился перед болельщиками после матча с «Химками» (0:2).

Медиафутбольный клуб проиграл «Химкам» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

«#####, глупый первый гол, нет оправданий. На долю секунды отвернулся подсказать защитнику, как последовал удар.

По второму голу – наверное, в силу того, что уже очень сильно забились ноги от постоянной смены полей, просто не хватило энергии прыгнуть хотя бы.

Хочу перед всеми извиниться, выложился на максимум, но это футбол. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. В этот раз не повезло и мы проиграли.

Но всем огромное спасибо за такую сумасшедшую поддержку, вы просто самые лучшие», – написал голкипер 2Drots.

Безумный первый тайм Сычева. Нелепо ошибся, а потом отразил пенальти

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11 комментариев

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milya ololo
Ответ Александр Чижов
сегодня пол страны на 90 минут стали химками
вы наверное были против твиттера, потом против инстаграмма. сейчас от тиктока плюетесь? :)
+7
-2
+5
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Johnie
Плохому танцору поля мешают
+4
0
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justbored
Ну ради таких голов медиафутбол и существует по идее. Фана и энтертейнмента.
+2
0
+2
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Александр Коряков
Ответ milya ololo
вы наверное были против твиттера, потом против инстаграмма. сейчас от тиктока плюетесь? :)
Твитер это сборище дегенератов, парад уродов, инста парад гламура и ярмарка тщеславия, а от тиктока блевать хочется от всей этой мультяшности и мимишности и тупых приколов после пары роликов)
+4
-2
+2
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Александр Чижов
сегодня пол страны на 90 минут стали химками
+3
-2
+1
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6tspey7tb5
Когда идёт дождь земля мокнет.
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0
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Александр Коряков
Сычев уже не тот)
Но пенальти и ещё один раз зачётно потащил.
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Газонокосильщик Хави
Это на тему того, что эти дурачки о каких-то уайт кард для медиалиги в рпл говорили. Им то только уайт тикет выдавать можно или печать в углу справки
+1
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20 лет в офсайде
Ну этот эпизод ярко показал что такое медиафутбол. Как с пацанами во дворе ситуация, когда думал о чем-то своем потому что знаешь что даже если пропустишь ничего страшного не случится, не на корову же играем.
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Семен Романов
Ответ Александр Коряков
Твитер это сборище дегенератов, парад уродов, инста парад гламура и ярмарка тщеславия, а от тиктока блевать хочется от всей этой мультяшности и мимишности и тупых приколов после пары роликов)
Аминь брат,лучше и не скажешь
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parampampam1301
Ответ milya ololo
вы наверное были против твиттера, потом против инстаграмма. сейчас от тиктока плюетесь? :)
У меня лишь один вопрос, инстаграММа? Вы серьезно?
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