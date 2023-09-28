Вратарь 2Drots Сычев после матча с «Химками»: «#####, глупый первый гол, нет оправданий. Хочу перед всеми извиниться»

Дмитрий Сычев извинился перед болельщиками после матча с «Химками» (0:2).

Медиафутбольный клуб проиграл «Химкам» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

«#####, глупый первый гол, нет оправданий. На долю секунды отвернулся подсказать защитнику, как последовал удар.

По второму голу – наверное, в силу того, что уже очень сильно забились ноги от постоянной смены полей, просто не хватило энергии прыгнуть хотя бы.

Хочу перед всеми извиниться, выложился на максимум, но это футбол. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. В этот раз не повезло и мы проиграли.

Но всем огромное спасибо за такую сумасшедшую поддержку, вы просто самые лучшие», – написал голкипер 2Drots.

Безумный первый тайм Сычева. Нелепо ошибся, а потом отразил пенальти