Вратарь 2Drots Сычев после матча с «Химками»: «#####, глупый первый гол, нет оправданий. Хочу перед всеми извиниться»
Дмитрий Сычев извинился перед болельщиками после матча с «Химками» (0:2).
Медиафутбольный клуб проиграл «Химкам» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.
«#####, глупый первый гол, нет оправданий. На долю секунды отвернулся подсказать защитнику, как последовал удар.
По второму голу – наверное, в силу того, что уже очень сильно забились ноги от постоянной смены полей, просто не хватило энергии прыгнуть хотя бы.
Хочу перед всеми извиниться, выложился на максимум, но это футбол. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. В этот раз не повезло и мы проиграли.
Но всем огромное спасибо за такую сумасшедшую поддержку, вы просто самые лучшие», – написал голкипер 2Drots.
Безумный первый тайм Сычева. Нелепо ошибся, а потом отразил пенальти
Но пенальти и ещё один раз зачётно потащил.