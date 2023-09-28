Президент 2Drots Некит о поражении от «Химок»: «Необъяснимо. Просто дерьмовый день»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига 2Drots Winline Медиалига Гаучо Некит 2Drots Дмитрий Сычев Медиафутбол

Президент 2Drots Некит огорчился поражением от «Химок» (0:2).

Медиафутбольный клуб уступил команде Мелбет Первой лиги в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

Гаучо удалился еще в первом тайме. В телеге «дротов» появилась реплика, что это перенапряжение, перенастрой. Согласен ли ты с этим и как думаешь, почему с Гаучо это случилось?

– Необъяснимо. Просто дерьмовый день. Нам не повезло с голами в наши ворота. Первый гол – Дима [Сычев] такие никогда не пропускал. Тут бамс, что-то случилось. Второй гол – рикошет. Пенальти, красная карточка Гао.

Знаешь, по идее он поскользнулся, игрок [«Химок»] перепрыгнул, и я даже не знаю, коснулся он его или нет. Не знаю. Наверное, от излишнего желания.

– Гаучо извинился в раздевалке?

– Конечно. Он был подавленный. Конечно, он извинялся перед командой. Ему хотелось помочь на поле.

– Ты говорил, что Гаучо стоит минимум миллион евро. Как считаешь, после этого матча цена упала из-за его проблем?

– Да у него нет проблем. Впервые такое случилось, это не что-то систематическое. Я думаю, это никак не влияет на его технику, на умение играть с мячом, на понимание футбола.

– Вы не хотели играть в Химках. Как считаешь, помог вам «Москвич»?

– Сложно ответить на вопрос. Я не знаю, как бы было, сыграй мы в Химках. Думаю, в любом случае плюс для нас, что мы играли здесь», – сказал Некит.

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17 комментариев

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bevooch
Слава богу, до следующего августа этого медиа____а не будет в ленте кубка.
+50
-2
+48
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gans.gans.73
10 игр из 10 Химки бы выйграли....
+28
-1
+27
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T622222
Как убрать эти новости про этих людей?
+28
-3
+25
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Гегенпрессинг Рангника
Объяснимо, химки в сто раз сильнее челов с собачьими кличками
+11
0
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Кочевник56
Ответ T622222
Как убрать эти новости про этих людей?
тоже постоянно об этом спрашиваю..., но ответа пока нет
+7
-2
+5
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LechK1nG
Просто вы со своим медиа футболом слишком много на себя берете.... Такое самомнение раздулось, что уже Химки не соперник.... Хорошо что осадили. Правда жаль, что Химки больше не забили.
+4
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Каба
Ответ gans.gans.73
10 игр из 10 Химки бы выйграли....
выИграли
+4
0
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Александр Чижов
а можно этого персонажа на год хотя бы забыть
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Сергей Гаряшин
Дублёры Химок,пешком раскатали неучей,да так что и в створ то ударов не было,не факт,что во 2 лиге с таким футболом,медиа команды боролись бы за пятерку
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это твой уровень, Некит
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Johnie
Мне кажется не ####мовый день, а уровень команды.

Sports.ru, почему в статье запрещённое слово можно писать, а в комментариях нет?!
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Кочевник56
Просто каждый должен заниматься своим делом
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norma_jean
Срочно выдать уайлд-кард этим господам
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Александр Чижов
мне вот интересно как за гаучо он мог просить лям зелени юран красавчик не повелся на это
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Александр Чижов
включай фифу может день свой спасешь но не факт
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Зелёный гопник
Президент Некит🤣
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NikoVinkovic
Необъяснимо было бы если бы вы выиграли вдруг.
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