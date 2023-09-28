Туфан Садыгов о 2:0 с 2Drots: «Для «Химок» это тренировочный матч в большей степени»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Матч ТВ 2Drots Илья Садыгов Туфан Садыгов Winline Медиалига Медиафутбол

Туфан Садыгов прокомментировал победу «Химок» над 2Drots в Фонбет Кубке России.

– Интересно всегда смотреть, как играют любители с профессионалами.

– Это был большой матч как для 2Drots, так и для «Химок»?

– Для 2Drots, наверное, да. Для «Химок» это тренировочный матч в большей степени.

– За сына переживали сегодня?

– За всех переживал, не только за него. Чтобы не дай бог никто случайно травму не получил, – сказал бизнесмен, поддерживающий «Химки».

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5 комментариев

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Борис Громов
сына такой выход запорол жесть
+7
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+7
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milky way
Все смеются с Садыгова, а ведь даже его можно впарить какому-нибудь Челси хотя бы за полстоимости Мудрика.
+6
-2
+4
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Вчера - не сегодня
От Садыгова такое звучит сильно)))
+5
-2
+3
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Александр Коряков
Вот сынок, кстати, реально у Химок худшим выглядел.
+2
0
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Тимур Таубаев
Такой тренировочный , что Садыгов младший столько выходов и 1 на 1 запорол за 90 минут.. его уровень днище , может в медиалиге не затерялся бы имхо)
+2
0
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