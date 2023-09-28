Туфан Садыгов о 2:0 с 2Drots: «Для «Химок» это тренировочный матч в большей степени»
Туфан Садыгов прокомментировал победу «Химок» над 2Drots в Фонбет Кубке России.
– Интересно всегда смотреть, как играют любители с профессионалами.
– Это был большой матч как для 2Drots, так и для «Химок»?
– Для 2Drots, наверное, да. Для «Химок» это тренировочный матч в большей степени.
– За сына переживали сегодня?
– За всех переживал, не только за него. Чтобы не дай бог никто случайно травму не получил, – сказал бизнесмен, поддерживающий «Химки».
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