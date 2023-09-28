Туфан Садыгов о 2:0 с 2Drots: «Для «Химок» это тренировочный матч в большей степени»

Туфан Садыгов прокомментировал победу «Химок» над 2Drots в Фонбет Кубке России.

– Интересно всегда смотреть, как играют любители с профессионалами.

– Это был большой матч как для 2Drots, так и для «Химок»?

– Для 2Drots, наверное, да. Для «Химок» это тренировочный матч в большей степени.

– За сына переживали сегодня?

– За всех переживал, не только за него. Чтобы не дай бог никто случайно травму не получил, – сказал бизнесмен, поддерживающий « ».