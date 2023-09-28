Тренер вратарей 2D о голе «Химок»: «Может, Сычев что-то подсказывал и отвлекся. Отбитым пенальти он вернулся в игру»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев Медиафутбол

Тренер вратарей 2D Максим Энкин высказался о пропущенном голе Дмитрием Сычевым.

«Я не знаю, что случилось с Димой в моменте с голом. Такое впечатление, что не вышел вообще. На повторе ничего не понятно. Как будто в игре его не было. Видимо, расфокус.

Может быть, что-то подсказывал и отвлекся от мяча. Это точно не из-за солнца. Отбитым пенальти он вернулся в игру», – сообщил Энкин.

«Химки» ведут в матче с 2Drots в 4-м раунде Кубка России. Идет 2-й тайм – 0:2

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Безумный первый тайм Сычева. Нелепо ошибся, а потом отразил пенальти

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1 комментарий

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Provocadeur07
Ахахах, как во дворе)
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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