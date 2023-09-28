Митрюшкин – президенту 2Drots: «Мы смотрим, болеем за вас. Вы делаете классные вещи. Низкий поклон»

Антон Митрюшкин обратился к президенту 2Drots Жеке после матча Кубка России.

Вратарь «Химок» сразу после финального свистка подошел к Жеке, пожал руку и поблагодарил за игру.

«Химки» обыграли 2Drots (2:0) и выбили медиакоманду из Фонбет Кубка России.

«Классно играли. Еще раз повторюсь, что мы смотрим и болеем за вас. Вы делаете классные вещи.

Бились вдесятером, сражались. Только поклон низкий», – сказал Митрюшкин.

Антон вышел в стартовом составе «Химок» и отыграл весь матч с 2Drots.