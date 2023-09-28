Митрюшкин – президенту 2Drots: «Мы смотрим, болеем за вас. Вы делаете классные вещи. Низкий поклон»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Антон Митрюшкин 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Антон Митрюшкин обратился к президенту 2Drots Жеке после матча Кубка России.

Вратарь «Химок» сразу после финального свистка подошел к Жеке, пожал руку и поблагодарил за игру.

«Химки» обыграли 2Drots (2:0) и выбили медиакоманду из Фонбет Кубка России.

«Классно играли. Еще раз повторюсь, что мы смотрим и болеем за вас. Вы делаете классные вещи.

Бились вдесятером, сражались. Только поклон низкий», – сказал Митрюшкин.

Антон вышел в стартовом составе «Химок» и отыграл весь матч с 2Drots.

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4 комментария

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андрей лазовский
Какие классные вещи делают медиафутболисты? Скандалы, ругань, мат и оскорбления и драки. Многие из них хуже базарных баб себя ведут
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Дядя ТУРА
Ответ arspurs9
Очередной профессиональный футболист, который с самого детства пашет, чемпион Европы, поигравший в Германии и Швейцарии выражает поддержку командам из медиафутбола, но сейчас придут истинные сорокалетние знатоки с пивным пузом на пару метров впереди с рассказами, как все там не то)
я в отличной форме, но тоже говорю, медиалига хрень
+2
-1
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Давид Agabekyan
Ответ андрей лазовский
Какие классные вещи делают медиафутболисты? Скандалы, ругань, мат и оскорбления и драки. Многие из них хуже базарных баб себя ведут
Забирают себе всех неадекватов по типу царя и Заремы
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