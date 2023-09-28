Митрюшкин – президенту 2Drots: «Мы смотрим, болеем за вас. Вы делаете классные вещи. Низкий поклон»
Антон Митрюшкин обратился к президенту 2Drots Жеке после матча Кубка России.
Вратарь «Химок» сразу после финального свистка подошел к Жеке, пожал руку и поблагодарил за игру.
«Химки» обыграли 2Drots (2:0) и выбили медиакоманду из Фонбет Кубка России.
«Классно играли. Еще раз повторюсь, что мы смотрим и болеем за вас. Вы делаете классные вещи.
Бились вдесятером, сражались. Только поклон низкий», – сказал Митрюшкин.
Антон вышел в стартовом составе «Химок» и отыграл весь матч с 2Drots.
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