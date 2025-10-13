Станос о 2Drots: «Речи не помогают, своячки газуют на новичков, Чип и Дэйл спихивают все на лидеров, лидеры – винят Чипа и Дэйла»

Станос объяснил отсутствие побед у 2Drots .

«На Столе меня не будет, решили пожалеть Некита. Ему и так сейчас тяжело. Речи не помогают, своячки газуют на новичков, Чип и Дэйл спихивают все на лидеров, лидеры – винят Чипа и Дэйла.

Полкоманды не понимает, что такого плохого в том, что кто-то выиграл, а кто-то – проиграл. Это же футбол, мы бегали же вроде по полю, старались ударить по мячу.

В интервью оба упоминают заветное слово «везение/магия», признав по факту, что до этого им именно везло и победы были не по заслугам. Просто магия, но ману не подвезли.

Вернее подвезли, но не ту, что магию восполняет, а своячка, который раньше был нарасхват, а потом его заменили профиками, которые даже лор команды не чекали. Тут увы уже одними молитвами с бровки не помочь», – написал президент LIt Energy.

Lit Energy выбил 2Drots из WINLINE Кубка Лиги-2025.