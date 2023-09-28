Кузнецов о словах Талалаева: «Химки» для 2Drots не потолок. Поле все покажет. Мы уже выше головы прыгнули, играем без страха»

Дмитрий Кузнецов отреагировал на слова Андрея Талалаева.

Главный тренер «Химок» заявил, что в матче с 2Drots «сыграют ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики», а затем добавил, что для него это не принципиальный матч: «Какое противостояние? Если бы было 3Drots, то меня это бы сильнее должно цеплять?»

– Как относитесь к словам Талалаева?

– Я так же отношусь, как и многие другие. Можно одно сказать, а на самом деле будет другое. Это же медийная лига.

– Это Кубок России.

– Поле все покажет.

– Для них это будет большой урон, если проиграют вам?

– Для них – да, для нас – нет. Мы и так выше головы прыгнули. Играем без страха. У нас задача, как можно дальше пройти.

– «Химки» для 2Drots – потолок?

– Потолок? Нет, при хорошем и строгом отношении к футболу, можно любые команды обыгрывать, – сказал главный тренер 2Drots.

«Химки» вышли вперед в матче с 2Drots в 4-м раунде Кубка России. Идет 1-й тайм – 0:1

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.