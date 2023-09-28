Кузнецов о словах Талалаева: «Химки» для 2Drots не потолок. Поле все покажет. Мы уже выше головы прыгнули, играем без страха»

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов отреагировал на слова Андрея Талалаева.

Главный тренер «Химок» заявил, что в матче с 2Drots «сыграют ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики», а затем добавил, что для него это не принципиальный матч: «Какое противостояние? Если бы было 3Drots, то меня это бы сильнее должно цеплять?»

– Как относитесь к словам Талалаева?

– Я так же отношусь, как и многие другие. Можно одно сказать, а на самом деле будет другое. Это же медийная лига.

– Это Кубок России.

– Поле все покажет.

– Для них это будет большой урон, если проиграют вам?

– Для них – да, для нас – нет. Мы и так выше головы прыгнули. Играем без страха. У нас задача, как можно дальше пройти.

– «Химки» для 2Drots – потолок?

– Потолок? Нет, при хорошем и строгом отношении к футболу, можно любые команды обыгрывать, – сказал главный тренер 2Drots. 

«Химки» вышли вперед в матче с 2Drots в 4-м раунде Кубка России. Идет 1-й тайм – 0:1

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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3 комментария

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Драпежник
Ответ magentrumen
уже 0:1
Жаль что удалили игрока, интересно было бы посмотреть на команды в полных составах.
+6
0
+6
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magentrumen
уже 0:1
0
0
0
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