«Инвестиционные фонды в Америке заплатили 60 млн и получили долю. Есть звезды, которые инвестировали: Златан, Неймар, Джейк Пол». Пике о развитии Кингс Лиги

Жерар Пике рассказал о перспективах Кингс Лиги.

«Мы хотим создать экосистему, где будет 10-12 крупных лиг в ключевых регионах. Будет два чемпионата мира – Кубок наций и Кубок клубов. У нас хорошие отношения с ФИФА и УЕФА . Они готовы сотрудничать – возможно, у нас будет совместный проект. Но сейчас нам нравится наша независимость. Перспективы – колоссальные.

После финала на «Камп Ноу» два инвестиционных фонда в Америке заплатили 60 млн и получили долю в компании. Они помогают нам расширяться в других странах. Есть звезды, которые инвестировали и имеют долю: Златан, Неймар, Джейк Пол», – заявил основатель Кингс Лиги и экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании .

