Андрей Талалаев: «С 2Drots будут играть ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики»

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Талалаев высказался о матче 2Drots – «Химки» в Фонбет Кубке России.

– Как отнеслись к результатам жеребьевки? Вы понимаете, что вокруг матча с 2Drots будет ажиотаж?

– Спокойно. Сообщили после тренировки. А что, как-то должен был отнестись по-особому? Нам все равно, на кого мы попали. У нас будут играть ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики. Мы уважаем своих футболистов, и уже заранее об этом им сказали.

– Игры 2Drots видели?

– Только одну, когда они вдесятером победили в финале МКС. Когда Дмитрий Кузнецов, проигрывая, перестроил команду. Один профессиональный тренер Медиалиги выиграл кубок за счет того, что профессионал. С уважением отношусь к Диме и к его клубу.

Как сообщает Иван Карпов, 2Drots сыграют с «Химками» на «Арене Химки» 26 сентября.

Напомним, 2Drots – первый в истории медиафутбольный клуб, который преодолел три этапа в Кубке, обыграв «Сахалин», «Муром» и «Динамо» Киров.

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2 комментария

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giallo-verde
А где новость про жеребьевку. Вторая новость про медиаклуб, но нет новости о результатах жеребьевки. С кем будут играть другие команды, здесь никому не интересно?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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