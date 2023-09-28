Талалаев о матче с 2Drots: «Мне насрать, что пишут! Какое противостояние? Если бы было 3Drots, то меня это бы сильнее должно цеплять?»
Андрей Талалаев высказался о матче «Химок» с 2Drots в Фонбет Кубке России.
– Если сегодня поражение, то это все... Приговор.
– И что? В чем он выражается, этот приговор?
– Все будут писать, что проиграли команде блогеров.
– Да мне насрать, что пишут!
– Вас не цепляет это противостояние?
– Какое противостояние? А если бы было 3Drots, то меня бы это сильнее должно было цеплять?
– Это команда, которая вызывает эмоцию.
– Еще раз говорю, что мне насрать, с кем мы играем. У кого эмоцию вызывает?
– Обычный соперник?
– Ну, если мы до игры определяли, кто будет играть? Да, конечно, мы изучили их, они хорошие – что-то умеют. Для нас эта игра – как с любой другой командой.
– Второй лиги?
– Почему Второй?
– Для вас они кто?
– Не знаю, только после игры смогу сказать. У них есть вещи, которые выше, чем у команд Первой лиги, а есть те, которые ниже команд Второй лиги. Уровень и силу никто не определит.
Если бы мы что-то боялись, наверное, мы бы собрали основной состав и убивались бы. Всех, у кого больше всего минут в сезоне, мы убрали из состава, – сказал главный тренер «Химок».
2Drots играют с «Химками» в 4-м раунде Фонбет Кубка России. Идет 1-й тайм – 0:0
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А так изображают из себя любителей, набрав состав из профессионалов.