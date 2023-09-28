Талалаев о матче с 2Drots: «Мне насрать, что пишут! Какое противостояние? Если бы было 3Drots, то меня это бы сильнее должно цеплять?»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига брань 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Талалаев высказался о матче «Химок» с 2Drots в Фонбет Кубке России.

– Если сегодня поражение, то это все... Приговор.

– И что? В чем он выражается, этот приговор?

– Все будут писать, что проиграли команде блогеров.

– Да мне насрать, что пишут!

– Вас не цепляет это противостояние?

– Какое противостояние? А если бы было 3Drots, то меня бы это сильнее должно было цеплять?

– Это команда, которая вызывает эмоцию.

– Еще раз говорю, что мне насрать, с кем мы играем. У кого эмоцию вызывает? 

– Обычный соперник?

– Ну, если мы до игры определяли, кто будет играть? Да, конечно, мы изучили их, они хорошие – что-то умеют. Для нас эта игра – как с любой другой командой.

– Второй лиги?

– Почему Второй?

– Для вас они кто?

– Не знаю, только после игры смогу сказать. У них есть вещи, которые выше, чем у команд Первой лиги, а есть те, которые ниже команд Второй лиги. Уровень и силу никто не определит.

Если бы мы что-то боялись, наверное, мы бы собрали основной состав и убивались бы. Всех, у кого больше всего минут в сезоне, мы убрали из состава, – сказал главный тренер «Химок».

2Drots играют с «Химками» в 4-м раунде Фонбет Кубка России. Идет 1-й тайм – 0:0

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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23 комментария

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alexmixer9
Ответ Мукунку хороший
Наш культурный эксперт из Матч тв..
Ну тут по факту, всех и так задолбали недоблоггеры
+32
-3
+29
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Инженер-конструктор
Интервьюер, конечно, дно
+11
-2
+9
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*MVP*
Ответ Мукунку хороший
Наш культурный эксперт из Матч тв..
ну здесь как бы журналист уровня дно
+4
-1
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Алар
Можно было все это сказать и по-другому... Не понимаю, к чему такой хамский тон?
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Кондитер
заDrots
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Поникший Руй
российский Тед Лассо
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_Mr.Green_
Ответ Алар
Можно было все это сказать и по-другому... Не понимаю, к чему такой хамский тон?
он перспективный тренер. со временем будет говорить красиво :-)
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lavrusha87
Ответ Инженер-конструктор
Интервьюер, конечно, дно
вопрос про эмоцию порадовал. так и не понял, какую эмоцию они вызывают
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Гусеконь
Ответ MCichnik
чтобы всей стране показать, что все победы этих недоклубов из медиалиги это либо случайность либо недооценивать соперника, либо то что вы упоминули, а то в последнее время слишком много школьников развелось, которые боготворят этих задротов
так это пусть они докажут. Пусть заявятся во второй дивизион и выйдут в первую лигу.
А так изображают из себя любителей, набрав состав из профессионалов.
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MCichnik
Ответ Гусеконь
в чём позор? Они играют только в кубке. Все силы бросили на него. У Химок же более важные матчи есть. Чтобы тебе что-то доказать надо все силы на этот матч Химкам бросать?
чтобы всей стране показать, что все победы этих недоклубов из медиалиги это либо случайность либо недооценивать соперника, либо то что вы упоминули, а то в последнее время слишком много школьников развелось, которые боготворят этих задротов
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Гусеконь
Ответ MCichnik
Комментарий удален модератором
в чём позор? Они играют только в кубке. Все силы бросили на него. У Химок же более важные матчи есть. Чтобы тебе что-то доказать надо все силы на этот матч Химкам бросать?
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Саша Филатов
Ответ Мукунку хороший
Наш культурный эксперт из Матч тв..
да тут и вопросы задавал судя по всему какой то "очень хороший" журналист
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Мукунку хороший
Ответ alexmixer9
Ну тут по факту, всех и так задолбали недоблоггеры
Да понятно.. ну можно же без навоза высказываться?)
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Сергей Гаряшин
Журналистишко прям провоцирует,чтоб об неудачниках большого футбола,что то такое сказали
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Новый тренер ФК Спартак
что пристали к человеку ему нас рать
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Сергей Жарковский
😂😂😂😂😂👍
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rusichi
Талалаев неплохой специалист, но иногда ему на..ать...
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MCichnik
А вот и гол) Ну что, заглотили 1-ый задроты) ждём ещё минимум 5!
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svft
чего пристали, у него долгосрочный контракт!
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MCichnik
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