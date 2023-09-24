Райзен – Сибскане о бое: «Я контракт не читал. Просто хочу тебе ##### снести»

Райзен и Сибскана лично обсудили предстоящий бой.

Об организации поединка между представителями медиафутбола сообщил Камил Гаджиев. Бой пройдет по правилам ММА в формате 5 раундов по 2 минуты. Поединок должен состояться в марте 2024 года.

Райзен принял условия поединка и поставил подпись в контракте. За участие в бое он заработает пять миллионов рублей. Сибскана еще договор не подписал, его гонорар также составляет пять миллионов.

Райзен: «Ну подпиши [контракт]. Пять миллионов, ты такие деньги не заработаешь».

Сибскана: «Правила надо обсудить».

Райзен: «Выйдем и просто подберемся. Ты такие деньги не заработаешь...»

Сибскана: «Все будет, конечно. Но нюансы мелким шрифтом ты читал же, правильно?»

Райзен: «Честно, я контракт вообще не читал. Мне без разницы. Я, честно, просто хочу тебе ##### [лицо] снести».

Сибскана: «Добро. Договорились».

Райзен: «Просто подпиши. В четверг будем на конференции [ ], пообщаемся. Тебе же приносили контракт?»

Сибскана: «В наличии, да, но деньги пока не принесли».

Райзен: «Смотри, там же написано, что мы должны выйти. Надеюсь, ты выйдешь. Хорошие бабки для тебя».

Сибскана: «Хорошие. А для тебя не очень?»

Райзен: «Для меня не очень. Но для меня это все равно достойные деньги, я их все равно уважаю».