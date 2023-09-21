«Я осведомлен о деятельности и репутации Камила. Уверен, что все это правда. Нет причин не доверять». Сибскана о бое с Райзеном

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Сибскана рассказал, верит ли он, что бой против Райзена состоится.

«Верю ли я, что бой состоится? Я осведомлен о деятельности и репутации Камила. Уверен, что все это правда. Нет причин не доверять.

Нужно, конечно, изучить контракт, так как я в этой индустрии лопух, не очень шарю. Хотелось бы на уважении разобраться, как там делаются дела.

Хотелось бы до конца довести эту историю, побыть в шкуре человека, который тренируется и готовится к бою. У меня такого опыта не было.

У Райзена проходит негатив в Англии? Его проблемы, механизм запущен», – сказал капитан «Амкала».

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