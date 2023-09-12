«Сибскана подтвердил, что ему это интересно, и готов подписать контракт». Камил Гаджиев о бое капитана «Амкала» с Райзеном

Камил Гаджиев заявил, что Андрей Сибскана готов провести бой с Райзеном.

«Друзья, я вчера вечером разговаривал по телефону с Сибсканой (Андреем Алешиным, капитаном медиафутбольного клуба «Амкал» – Sports.ru). Мы побеседовали, и Сибскана подтвердил, что ему это интересно. Он готов подписывать контракт, поэтому я сделал договор и на него тоже: условия те же самые, что и у Райзена (Артема Кузьмина, президента медиафутбольного клуба «БроукБойз» – Sports.ru). Контракт высылаю Сибскане.

На следующей неделе мы с ним встречаемся очно. Там будем обсуждать все детали. Со слов Сибсканы, подразумеваются детали в правилах. Наверное, детали промокампании. Думаю, что договоримся.

Март 2024 года. Индустрия, смотрите, 5 миллионов, 5 раундов по 2 минуты. Андрей Алешин. Артем Кузьмин.

В общем, индустрия медиафутбола и смешанных единоборств содрогнется. Так выражается Александр Загорский. Пока не поздно, кстати, надо Сашу попросить стать ринг-анонсером этого боя. Футбол он, кстати, любит. Ребята, погнали!» – сказал президент Fight Nights.

Ранее представители медиафутбола уже проводили бой – в декабре 2022 года Олег Майами победил Георгия Тигиева в поединке на промоушене «Наше Дело».