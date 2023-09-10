Райзен подписал контракт на бой с Сибсканой под эгидой Fight Nights

Райзен принял условия поединка против Сибсканы.

Об этом сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Бой по правилам ММА в формате 5 раундов по 2 минуты должен состояться в мае 2024 года.

Первым подпись под контрактом поставил Артем Кузьмин (Райзен) из «БроукБойз». За участие в поединке он заработает 5 млн рублей. Андрей Алешин (Сибскана) из «Амкала» пока не принял условия сделки.

Райзен о бое против Сибсканы: «Я бы и бесплатно против него вышел. При условии, что 2 человека его будут держать, а я его буду бить»

Райзен готов провести бой с Сибсканой: «По 5 единиц за поединок – реди»