Райзен подписал контракт на бой с Сибсканой под эгидой Fight Nights

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Амкал Андрей Сибскана БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен принял условия поединка против Сибсканы.

Об этом сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Бой по правилам ММА в формате 5 раундов по 2 минуты должен состояться в мае 2024 года.

Первым подпись под контрактом поставил Артем Кузьмин (Райзен) из «БроукБойз». За участие в поединке он заработает 5 млн рублей. Андрей Алешин (Сибскана) из «Амкала» пока не принял условия сделки.

Райзен о бое против Сибсканы: «Я бы и бесплатно против него вышел. При условии, что 2 человека его будут держать, а я его буду бить»

Райзен готов провести бой с Сибсканой: «По 5 единиц за поединок – реди»

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1 комментарий

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belikovda.90
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Вот так народ и зарабатывает, не производя ничего))) Одна чернуха
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