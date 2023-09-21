«Как же сложно на этих нищих настраиваться». Райзен о бое с Сибсканой

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Райзен рассказал, что теряет негатив к Сибскане, находясь в Лондоне.

«Есть такой момент: я сейчас в центре Лондона, «Арсенал» выиграл, моя жизнь прекрасна. За время этих путешествий у меня уже третья складка формируется на животе.

А я в моменте вспомнил, что мне через полгода драться против этого нищего Сибсканы. И я вот понимаю, что я сейчас тут лежу и я зажрался. У меня вся ненависть уходит, нет этой энергии, которая заставит меня пойти в зал тренироваться.

Ребята, здесь эти 5 миллионов – ветром сдуло. Тот негатив, который у меня есть в Москве, я могу растерять. Срочно надо обратно из Лондона возвращаться. Как же сложно на этих нищих настраиваться», – сказал президент «БроукБойз».

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