Сибскана о бое с Райзеном: «Сначала изучу контракт. Я уже суперстар, чтобы подписывать бумаги не глядя»

Сибскана высказался о бое с Райзеном под эгидой Fight Nights.

«Контракт можно будет подписать, только изучив его. Особенно мелкий шрифт в конце.

Я уже слишком суперстар, чтобы подписывать бумаги не глядя. Гонорар немаленький, и, наверняка, у организаторов будет солидный ряд требований.

Райзен хочет драться только на руках? А правила боя разве бросающий вызов определяет? Вроде логично, что тот, кому бросили вызов, определяет оружие», – сообщил капитан « » в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Об организации боя сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Бой по правилам ММА в формате 5 раундов по 2 минуты должен состояться в мае 2024 года. Райзен принял условия поединка и поставил подпись в контракте. За участие в бое он заработает 5 млн рублей.