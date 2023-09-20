Рахимов перешел в «БроукБойз». Ранее хавбек не мог присоединиться из-за запрета «Амкала»

Теги Дмитрий Кортава Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов трансферы Алишер Рахимов Медиафутбол

Алишер Рахимов присоединился к «БроукБойз».

21-летний полузащитник будет выступать за команду Райзена и Дмитрия Егорова в 4-м туре Winline Медиалиги.

«Благодарим МФЛ и партнеров из ФК «Амкал» за проведение сделки. Условия не разглашаются», – написали в телеграм-канале клуба. 

«Не вдавясь в подробности, скажу, лига приняла беспрецедентное решение, позволив Алишеру играть так, чтобы и «Амкал» не остался пуст и чтобы «Броуки» не потратили ни копейки.

Алишер и все участники должен сказать спасибо Николаю Осипову, Дмитрию Кортава и МФЛ», – добавил Дмитрий Егоров.

Ранее Рахимов находился в расположении олимпийской сборной Таджикистана. 

«Амкал» не отпускал футболиста из команды, потому что переход в рамках Медиалиги возможен только с согласия двух команд. 

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