Егоров о «БроукБойз»: «Не хочется быть 3-й командой. Хоть 20-й считайте, хочется чемпионами стать»

Теги Амкал 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о «БроукБойз» в Winline Медиалиге.

«Настрой на «Бей Беги»? Хотелось бы крупно выиграть, но понимаю, что будет достаточно сложно. Никакого настроя особо нет. Скорее, есть небольшое разочарование, что не удалось с афишами по городу. Мы с болельщиками вообще не работали, но будет исправляться к следующему туру. Мой косяк.

Считаю ли я «Броуков» третьей командой? Наверное, да. Просто не хочу сравнивать. Это объективно. Мы живем все сезоны, играем. У нас есть свои болельщики, на нас ориентируются.

Мы являемся принципиальным соперником как для «Амкала», так и для 2Drots. Они об этом сами каждый раз дают понять.

Не хотелось быть третьей, четвертой, хоть двадцатой считайте, хочется чемпионами стать и все», – сказал президент «Броуков» в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

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