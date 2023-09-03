Егоров о «БроукБойз»: «Не хочется быть 3-й командой. Хоть 20-й считайте, хочется чемпионами стать»
Дмитрий Егоров высказался о «БроукБойз» в Winline Медиалиге.
«Настрой на «Бей Беги»? Хотелось бы крупно выиграть, но понимаю, что будет достаточно сложно. Никакого настроя особо нет. Скорее, есть небольшое разочарование, что не удалось с афишами по городу. Мы с болельщиками вообще не работали, но будет исправляться к следующему туру. Мой косяк.
Считаю ли я «Броуков» третьей командой? Наверное, да. Просто не хочу сравнивать. Это объективно. Мы живем все сезоны, играем. У нас есть свои болельщики, на нас ориентируются.
Мы являемся принципиальным соперником как для «Амкала», так и для 2Drots. Они об этом сами каждый раз дают понять.
Не хотелось быть третьей, четвертой, хоть двадцатой считайте, хочется чемпионами стать и все», – сказал президент «Броуков» в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.
Комментарии