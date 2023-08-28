Алишер Рахимов перешел в «БроукБойз», но «Амкал» не согласен с трансфером игрока

Алишер Рахимов присоединился к «БроукБойз», но «Амкал» утверждает обратное.

Ранее хавбек самостоятельно принял решение об уходе из «Амкала».

Позже «БроукБойз» запросили у «Амкала» трансферную стоимость Рахимова, Герман потребовал за Алишера 400 тысяч рублей.

После этого президент «БроукБойз» Райзен сказал, что они смогли заявить Алишера на четвертый сезон Winline Медиалиги, так как у него закончился контракт с «Амкалом».

Однако «Амкал» с трансфером не согласен, а игрок клуба Иван Млечный выложил фотографию, где видно, что Рахимов находится в заявке «Амкала».

Таблица трансферов медиафутбола