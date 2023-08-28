Алишер Рахимов перешел в «БроукБойз», но «Амкал» не согласен с трансфером игрока
Алишер Рахимов присоединился к «БроукБойз», но «Амкал» утверждает обратное.
Ранее хавбек самостоятельно принял решение об уходе из «Амкала».
Позже «БроукБойз» запросили у «Амкала» трансферную стоимость Рахимова, Герман потребовал за Алишера 400 тысяч рублей.
После этого президент «БроукБойз» Райзен сказал, что они смогли заявить Алишера на четвертый сезон Winline Медиалиги, так как у него закончился контракт с «Амкалом».
Однако «Амкал» с трансфером не согласен, а игрок клуба Иван Млечный выложил фотографию, где видно, что Рахимов находится в заявке «Амкала».
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