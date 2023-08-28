«Вот, как выглядит форсирование восстановления, пацаны». Врач «Амкала» Рыженко ответил на слова спортивного директора «БроукБойз» Хачатуряна о Рахимове

Артем Рыженко ответил Артему Хачатуряну на тему травмы Алишера Рахимова.

Хачатурян написал в своем телеграм-канале, что «Амкал» мог сделать Рахимова инвалидом, форсируя сроки восстановления от травмы. Также Артем отметил, что «Броуки» могут предоставить все доказательства.

Док «Амкала» незамедлительно ответил и прикрепил скриншот переписки с клиникой:

«Это просто вранье. Я бы осторожнее был на поворотах, это уже тянет на суд о защите чести и достоинства. Хачатурян тут просто лжет, чем пытается подорвать мою репутацию.

Вот, как выглядит форсирование, пацаны. Игрок пропустил цикл перед товаркой, но был готов уже к дню матча. Чтобы не бросать его в бой, я дал ему дополнительных два дня реабилитации. Кровавый мясник, эдакий», – написал врач «Амкала».

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