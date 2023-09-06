Николай Осипов: «Теневые фавориты МФЛ-4 – «Сахалинец», ФК «10» и «Народная Команда»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Николай Осипов Народная Команда МФК Сахалинец Чисто Питер Медиафутбол

Николай Осипов назвал теневых фаворитов четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Кто теневой фаворит турнира, если не брать «Амкал», 2Drots и «Броуков»?

«Сахалинец» хорош. Думаю, что еще «Десятка». «Народная» может пошуметь.

«Чисто Питер»? Они не очень убедительно выглядели в стыках, но у них была достаточно сильная оппозиция. Мои слова могут подтвердиться, и они могут результативно и успешно сыграть против сильных команд. Может и их увидим где-нибудь в полуфинале.

Я не люблю заглядывать дальше полуфиналов. Это такая стадия, где уже идет речь в большей степени о психологии, настрое и эмоциях», – сказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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