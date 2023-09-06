Николай Осипов: «Теневые фавориты МФЛ-4 – «Сахалинец», ФК «10» и «Народная Команда»

Николай Осипов назвал теневых фаворитов четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Кто теневой фаворит турнира, если не брать «Амкал», 2Drots и «Броуков»?

«Сахалинец» хорош. Думаю, что еще «Десятка». «Народная» может пошуметь.

«Чисто Питер»? Они не очень убедительно выглядели в стыках, но у них была достаточно сильная оппозиция. Мои слова могут подтвердиться, и они могут результативно и успешно сыграть против сильных команд. Может и их увидим где-нибудь в полуфинале.

Я не люблю заглядывать дальше полуфиналов. Это такая стадия, где уже идет речь в большей степени о психологии, настрое и эмоциях», – сказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Погребняк и Жирков, 12-й игрок на поле и легионеры из сборной Ливии – да, это новый сезон Winline Медиалиги