Хавбек «Амкала» Рахимов вызван в олимпийскую сборную Таджикистана

Алишер Рахимов получил вызов в олимпийскую сборную Таджикистана.

Об этом сообщил главный тренер « » Виталий Миллер в беседе с корреспондентом клубных соцсетей.

Позже президент клуба выложил скриншот письма от Федерации Футбола Таджикистана.

В письме сказано, что приглашается для участия в отборочном раунде Кубка Азии 2024 среди национальных сборных до 23 лет.

Ранее в национальную сборную Таджикистана вызывался полузащитник Салам Ашурмамадов, который на тот момент играл за медиафутбольный клуб «БроукБойз».