Хавбек «Амкала» Рахимов вызван в олимпийскую сборную Таджикистана
Алишер Рахимов получил вызов в олимпийскую сборную Таджикистана.
Об этом сообщил главный тренер «Амкала» Виталий Миллер в беседе с корреспондентом клубных соцсетей.
Позже президент клуба Герман Эль Класико выложил скриншот письма от Федерации Футбола Таджикистана.
В письме сказано, что Рахимов приглашается для участия в отборочном раунде Кубка Азии 2024 среди национальных сборных до 23 лет.
Ранее в национальную сборную Таджикистана вызывался полузащитник Салам Ашурмамадов, который на тот момент играл за медиафутбольный клуб «БроукБойз».
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