Хавбек «Амкала» Рахимов вызван в олимпийскую сборную Таджикистана

Теги сборная Таджикистана Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Алишер Рахимов Медиафутбол

Алишер Рахимов получил вызов в олимпийскую сборную Таджикистана.

Об этом сообщил главный тренер «Амкала» Виталий Миллер в беседе с корреспондентом клубных соцсетей.

Позже президент клуба Герман Эль Класико выложил скриншот письма от Федерации Футбола Таджикистана.

В письме сказано, что Рахимов приглашается для участия в отборочном раунде Кубка Азии 2024 среди национальных сборных до 23 лет.

Ранее в национальную сборную Таджикистана вызывался полузащитник Салам Ашурмамадов, который на тот момент играл за медиафутбольный клуб «БроукБойз».

2 комментария

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Sergio19882007
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