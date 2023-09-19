2Drots отказались играть с «Химками» на их арене: «Хотим выйти на домашнем стадионе, в ауре медиафутбола»

2Drots отказались проводить матч Фонбет Кубка России в Химках.

Медиафутбольный клуб встретится с «Химками» в 4-м раунде Пути регионов Кубка страны 28 сентября.

При этом именно 2D являются командой-хозяйкой в этой игре.

«Тренер «Химок» предложил нам сыграть на « »? Мы хотим играть на своем домашнем стадионе – на «Москвиче».

Мы на нем и в играли. Так как нам выпала честь играть дома, то хочется быть в своих стенах – в ауре медиафутбола.

С уважением отнеслись к предложению «Химок», но вынуждены отказать», – рассказал президент 2Drots Некит.