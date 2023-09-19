2Drots отказались играть с «Химками» на их арене: «Хотим выйти на домашнем стадионе, в ауре медиафутбола»

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Арена Химки стадионы Чемпионат.com 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

2Drots отказались проводить матч Фонбет Кубка России в Химках.

Медиафутбольный клуб встретится с «Химками» в 4-м раунде Пути регионов Кубка страны 28 сентября.

При этом именно 2D являются командой-хозяйкой в этой игре.

«Тренер «Химок» Талалаев предложил нам сыграть на «Арене Химки»? Мы хотим играть на своем домашнем стадионе – на «Москвиче».

Мы на нем и в Медиалиге играли. Так как нам выпала честь играть дома, то хочется быть в своих стенах – в ауре медиафутбола.

С уважением отнеслись к предложению «Химок», но вынуждены отказать», – рассказал президент 2Drots Некит.

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5 комментариев

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Домоседов
Я думаю, тех 207 человек, что были на матче Химки-Торпедо, стадион Москвич вместит
+26
0
+26
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Александр Киричев
Ответ JENNINGS
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они же не отказались, а просто предложили, маргариновый ты наш.
+8
-1
+7
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Ковид 07.10.52
Ответ Сергей Галынский
Комментарий удален модератором
Там сверху приказали. а здесь снизу попросили...а это две большие разницы...
+4
-1
+3
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JENNINGS
Комментарий удален пользователем
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Сергей Галынский
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L1berty
Ответ Домоседов
Я думаю, тех 207 человек, что были на матче Химки-Торпедо, стадион Москвич вместит
На кубке нет фан-айди, будет в 10 раз больше
+2
-2
0
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