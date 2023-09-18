Президент 2Drots о планах заявиться во Вторую лигу: «В процессе, но непонятно – в этом году или в следующем»

Прездиент 2Drots Некит рассказал о планах клуба заявиться во Вторую лигу.

– Вы хотите заявиться во Вторую лигу?

– Все возможно.

– Когда? Зимой?

– Либо зимой, либо через год.

– Если это зимой, то уже надо готовиться.

– Я говорю, это все в процессе. Непонятно. Возможно, это в ближайшее время будет, но непонятно – в этом году или в следующем.

– Какой проект? Если команда играет во Второй лиге в МФЛ будет другие люди играть?

– Это очень большая пища для размышлений. Надо сидеть, думать, планировать здесь. Так же с тренерами [обсудить], если будет проф. команда, как они будут совмещать. Очень много пищи для размышления. Но перед этим есть несколько стадии, которые надо решить и после этого уже говорить. Пока что все это в планах, но непонятно когда.

– Вторая лига – это путь куда?

– В РПЛ.

– Через сколько лет вы должны оказаться в РПЛ?

– Ну, за 2-3 годика. Конечно, задачи всегда надо ставить максимально быстрые. Задача каждый этап проходить сразу, – сказал президент 2Drots Некит.