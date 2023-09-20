Глушаков больше не сыграет в Медиалиге за «Броуков». Переговоры со «Спартаком» из Костромы на паузе («Некласико»)

Денис Глушаков больше не сыграет за «Броуков» в Winline Медиалиге.

36-летний полузащитник больше недели не появлялся на тренировках медийной команды и не отмечается в чате. Причиной послужило возможное подписание контракта со «Спартаком» из Костромы.

Как сообщает «Некласико», костромской клуб уже подготовил форму Глушакова и был готов к презентации экс-футболиста сборной России, который получал бы зарплату 1,5 миллиона рублей в месяц. Однако Денис поставил переговоры на паузу.

Вне зависимости от исхода переговоров со «Спартаком», Глушаков вряд ли вернется в « ».

«Вообще-то Глушаков не скрывал, что будет поддерживать форму и тренироваться в «Броуках» лишь тогда, когда сможет. Поэтому вполне логично, что он нашел или находит команду.

Другое дело, что групповой этап [Медиалиги] подходит к концу, и у нас тоже будут играть те, кто хочет, кто тренируется, кто конкурирует и кто попадает в состав по спортивному принципу.

Подтвердить его уход не могу, но и опровергнуть тоже», – написал президент «Броуков» .

Денис провел два матча в Медиалиге за «БроукБойз»: против «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева и Fights Nights Камила Гаджиева.

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