Глушаков больше не сыграет в Медиалиге за «Броуков». Переговоры со «Спартаком» из Костромы на паузе («Некласико»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Спартак Кострома Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз возможные трансферы Вторая лига А Медиафутбол

Денис Глушаков больше не сыграет за «Броуков» в Winline Медиалиге.

36-летний полузащитник больше недели не появлялся на тренировках медийной команды и не отмечается в чате. Причиной послужило возможное подписание контракта со «Спартаком» из Костромы.

Как сообщает «Некласико», костромской клуб уже подготовил форму Глушакова и был готов к презентации экс-футболиста сборной России, который получал бы зарплату 1,5 миллиона рублей в месяц. Однако Денис поставил переговоры на паузу.

Вне зависимости от исхода переговоров со «Спартаком», Глушаков вряд ли вернется в «БроукБойз».

«Вообще-то Глушаков не скрывал, что будет поддерживать форму и тренироваться в «Броуках» лишь тогда, когда сможет. Поэтому вполне логично, что он нашел или находит команду.

Другое дело, что групповой этап [Медиалиги] подходит к концу, и у нас тоже будут играть те, кто хочет, кто тренируется, кто конкурирует и кто попадает в состав по спортивному принципу.

Подтвердить его уход не могу, но и опровергнуть тоже», – написал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

Денис провел два матча в Медиалиге за «БроукБойз»: против «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева и Fights Nights Камила Гаджиева.

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Откуда у Костромы столько денег? И если они есть, зачем их платить Глушакову?
+9
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Tollie
«Глушаков ведёт переговоры со Спартаком»

Спортс, опять вас надо учить делать заголовки?
+4
0
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ТрактоПоктер
Ответ Tollie
«Глушаков ведёт переговоры со Спартаком» Спортс, опять вас надо учить делать заголовки?
Легенда Спартака снова ведёт переговоры со Спартаком
+1
0
+1
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Simplicissimus
мда, в аксиоме Эскобара заблудился
0
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Ovsyankin
Ответ Ебздрогыч
Откуда у Костромы столько денег? И если они есть, зачем их платить Глушакову?
Платить будут сыром «Малек»
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