Глушаков может перейти в «Спартак» из Костромы. Клуб идет последним в группе Второй лиги
Денис Глушаков может перейти в «Спартак» из Костромы.
По информации Sport24, 36-летний футболист уже несколько дней находится в расположении костромского клуба.
Подписание контракта с экс-полузащитником сборной России и московского «Спартака» с большей долей вероятности состоится в ближайшие дни.
Костромской «Спартак» выступает в Leon Второй лиге А и занимает последнее место в группе «Золото» с 6 очками после 9 матчей.
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Но есть нюанс.
Опять в Спартаке !
Был я в Костроме на игре , два ряда лавок и вытоптанное поле ...
Зато Спартак !