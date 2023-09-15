Глушаков может перейти в «Спартак» из Костромы. Клуб идет последним в группе Второй лиги

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Спартак Кострома Вторая лига А Футбол

Денис Глушаков может перейти в «Спартак» из Костромы.

По информации Sport24, 36-летний футболист уже несколько дней находится в расположении костромского клуба.

Подписание контракта с экс-полузащитником сборной России и московского «Спартака» с большей долей вероятности состоится в ближайшие дни.

Костромской «Спартак» выступает в Leon Второй лиге А и занимает последнее место в группе «Золото» с 6 очками после 9 матчей.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Зря уточнили что из Костромы.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Также Глушаков может вести свадьбы, корпоративы, оказывать услуги банщика, цена приемлемая
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cst Cap
Ответ Ебздрогыч
Также Глушаков может вести свадьбы, корпоративы, оказывать услуги банщика, цена приемлемая
И похороны?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Заголовок должен быть "Глушаков возвращается в "Спартак" ☝🏻
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Глушаков может перейти в «Спартак».
Но есть нюанс.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Котов
вы ему об этом скажите, что Спартак не московский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вовочка6762
Карьера конечно замечательная !
Опять в Спартаке !
Был я в Костроме на игре , два ряда лавок и вытоптанное поле ...
Зато Спартак !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
значит, Карреру в качестве тренера в Костроме не ждем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Глушак как русский Месси поедет поднимать с колен последнюю команду чемпионата. Костромские селебрити заполнят стадионы битком, билеты на матчи теперь начнут продавать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orgazmatron IGO
Фигасе его забросило.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Mohnatiy
Заголовок должен быть "Глушаков возвращается в "Спартак" ☝🏻
скорее "на пути в Спартак..." ведь может и не перейти🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдуард Пыльчин
Ответ Mohnatiy
Заголовок должен быть "Глушаков возвращается в "Спартак" ☝🏻
вернуть Глушакова нужно однозначно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий