Глушаков может перейти в «Спартак» из Костромы. Клуб идет последним в группе Второй лиги

Денис Глушаков может перейти в «Спартак» из Костромы.

По информации Sport24, 36-летний футболист уже несколько дней находится в расположении костромского клуба.

Подписание контракта с экс-полузащитником сборной России и московского «Спартака» с большей долей вероятности состоится в ближайшие дни.

Костромской «Спартак» выступает в Leon Второй лиге А и занимает последнее место в группе «Золото» с 6 очками после 9 матчей.

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