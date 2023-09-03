Глушаков о Медиалиге: «Это футбол. Это приближенный вид спорта к тому, во что я люблю играть»

Денис Глушаков высказался после дебютного матча в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

36-летний полузащитник сыграл за медиафутбольный клуб « » в 1-м туре МФЛ с « » (1:0). Денис отыграл весь 2-й тайм.

– Вы тренируетесь с командой или поддерживаете форму индивидуально?

– Я и индивидуально тренируюсь и с ребятами только две тренировки провел. В тренажерном зале заниматься – это чуть-чуть другая работа, чем игры даже в или ЛФЛ.

Это футбол. Это приближенный вид спорта к тому, во что я люблю играть: голы забивать, адреналин какой-то.

– Сыграете ли вы еще за «Броуков»?

– Я пока не знаю, честное слово. Не могу ничего говорить.

– Вы продолжите выступать в профессиональном футболе?

– Само собой, я общаюсь и до конца трансферного окна у меня будет общение. В любом случае, если будет предложение, то я уйду. Я с ребятами об этом разговаривал. Они знают.

– У вас есть зарплата или контракт в «БроукБойз»?

– Не разглашаем такую информацию. Нам деньги мешками отдают (смеется), – рассказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.