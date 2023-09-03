Глушаков о Медиалиге: «Это футбол. Это приближенный вид спорта к тому, во что я люблю играть»
Денис Глушаков высказался после дебютного матча в 4-м сезоне Winline Медиалиги.
36-летний полузащитник сыграл за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в 1-м туре МФЛ с «Бей Беги» (1:0). Денис отыграл весь 2-й тайм.
– Вы тренируетесь с командой или поддерживаете форму индивидуально?
– Я и индивидуально тренируюсь и с ребятами только две тренировки провел. В тренажерном зале заниматься – это чуть-чуть другая работа, чем игры даже в Медиалиге или ЛФЛ.
Это футбол. Это приближенный вид спорта к тому, во что я люблю играть: голы забивать, адреналин какой-то.
– Сыграете ли вы еще за «Броуков»?
– Я пока не знаю, честное слово. Не могу ничего говорить.
– Вы продолжите выступать в профессиональном футболе?
– Само собой, я общаюсь и до конца трансферного окна у меня будет общение. В любом случае, если будет предложение, то я уйду. Я с ребятами об этом разговаривал. Они знают.
– У вас есть зарплата или контракт в «БроукБойз»?
– Не разглашаем такую информацию. Нам деньги мешками отдают (смеется), – рассказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.
Не в бровь, а в глаз.