Глушаков о Медиалиге: «Это футбол. Это приближенный вид спорта к тому, во что я люблю играть»

Теги премьер-лига Россия Денис Глушаков Winline Медиалига БроукБойз Бей Беги Медиафутбол

Денис Глушаков высказался после дебютного матча в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

36-летний полузащитник сыграл за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в 1-м туре МФЛ с «Бей Беги» (1:0). Денис отыграл весь 2-й тайм.

– Вы тренируетесь с командой или поддерживаете форму индивидуально?

– Я и индивидуально тренируюсь и с ребятами только две тренировки провел. В тренажерном зале заниматься – это чуть-чуть другая работа, чем игры даже в Медиалиге или ЛФЛ.

Это футбол. Это приближенный вид спорта к тому, во что я люблю играть: голы забивать, адреналин какой-то.

– Сыграете ли вы еще за «Броуков»?

– Я пока не знаю, честное слово. Не могу ничего говорить.

– Вы продолжите выступать в профессиональном футболе?

– Само собой, я общаюсь и до конца трансферного окна у меня будет общение. В любом случае, если будет предложение, то я уйду. Я с ребятами об этом разговаривал. Они знают.

– У вас есть зарплата или контракт в «БроукБойз»?

– Не разглашаем такую информацию. Нам деньги мешками отдают (смеется), – рассказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

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2 комментария

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андрэ
не футбол а футболосодержащая игра
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Эндрю81
Медиалига - приближенный вид спорта.
Не в бровь, а в глаз.
+1
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