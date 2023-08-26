Глушаков заявится в Медиалигу за одну из команд: «На всякий случай»
Денис Глушаков допустил свое участие в четвертом сезоне Winline Медиалиги.
«В Медиалигу я, наверное, заявлюсь за одну из команд на всякий случай.
Пока не будут говорить, за какую. Чуть попозже», – сказал 36-летний полузащитник.
Во втором сезоне МФЛ бывший капитан «Спартака» играл за Reality. Третий сезон он пропустил, хотя интерес к нему проявляли Fight Nights.
Глушаков остается без клуба после ухода из «Пари НН» по завершении прошлого сезона Мир РПЛ.
Таблица трансферов медиафутбола
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
5 комментариев