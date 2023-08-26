Глушаков заявится в Медиалигу за одну из команд: «На всякий случай»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Winline Медиалига Reality Fight Nights Медиафутбол

Денис Глушаков допустил свое участие в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

«В Медиалигу я, наверное, заявлюсь за одну из команд на всякий случай.

Пока не будут говорить, за какую. Чуть попозже», – сказал 36-летний полузащитник.

Во втором сезоне МФЛ бывший капитан «Спартака» играл за Reality. Третий сезон он пропустил, хотя интерес к нему проявляли Fight Nights.

Глушаков остается без клуба после ухода из «Пари НН» по завершении прошлого сезона Мир РПЛ.

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5 комментариев

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Олег Комисаров
Когда на свидание иду, тоже «Глушакова» на всякий случай беру
+6
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Александр Шумков
Глушаков пригодится на "всякий случай" 😁
+5
-1
+4
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dreamstep
Глушаков такой персонаж, что лучше уж без него обойтись даже аутсайдерам.
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Spaten
«А что? А вдруг?»
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lovec23
Почему его не позовут команды 2 восьмёрки я честно не понимаю .
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