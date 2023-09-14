Павлюченко с доходом до 500 тысяч рублей в месяц – самый высокооплачиваемый игрок Медиалиги. Глушаков получает до 240 тысяч, Кутуз – 300 тысяч

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Нечай составил рейтинг зарплат футболистов Winline Медиалиги.

Блогер и бывший игрок «Амкала» провел исследование, пообщавшись с людьми из медиафутбольного комьюнити. Он ссылается на неофициальные данные от различных источников.

1. Роман Павлюченко, Fight Nights

Зарплата Романа – 100 тысяч за матч плюс бонусы. Бонусная программа в FN следующая: 20 тысяч рублей за победу, 20 тысяч – решающий гол, 10 тысяч – гол, 20 тысяч за звание лучшего игрока матча, 20 тысяч за звание лучшего игрока тура. Таким образом, зарплата Павлюченко может доходить до 500 тысяч рублей в месяц.

2. Кутуз, ФК «10»

Лучший медиафутболист России-2022 зарабатывает в команде комиков 300 тысяч рублей в месяц. Также клуб оплачивает производство видео для ютуб-канала форварда. 

3. Илья Рубцов, «Сахалинец»

Нападающий получал 250 тысяч рублей в месяц в «Сахалинце», выступая в медиафутболе и в команде Второй лиги. Летом Рубцов перешел в «Шинник» из Первой лиги и прекратил выступления в Медиалиге.

4. Денис Глушаков, «БроукБойз»

В «БроукБойз» нет премиальных. Ранее Глушаков получал 30 тысяч рублей за приезд и еще 30 тысяч в случае победы. При четырех победах за месяц получается 240 тысяч рублей.

5. Кирилл Бирюков, «Титан»

Полузащитник зарабатывает от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.

6. Манна, 2Drots

Оклад полузащитника 2Drots составляет 100 тысяч рублей. С учетом бонусов за победы и съемок в роликах в месяц выходит порядка 200 тысяч рублей.

7. Василий Маврин, «Титан»

Новичок «Титана» зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц. Также клуб берет на себя расходы на производство видео для его ютуб-канала.

8. Владислав Павлюченко, Fight Nights

Племянник Романа Павлюченко зарабатывает в Fight Nights 150 тысяч рублей в месяц.

9-10 место. Игроки «Амкала» и 2Drots

Игроки клубов имеют оклад от 50 до 100 тысяч рублей. Премиальные около 15 тысяч за матч, также есть бонусы за участие в видео.

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6 комментариев

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Nik-17
А Дзюба сколько зарабатывает? И оплачивают ли ему его видео?
+15
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Алексей Зуев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Рома и сейчас в отличной форме. Матч памяти Ильи Цымбаларя это показал.
+2
0
+2
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[ADO]
Им что еще за это деньги платят?
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Hitgoe Himgob
Ответ Nik-17
А Дзюба сколько зарабатывает? И оплачивают ли ему его видео?
Минимум 1 на 100 умножай и дели на 12, видео ему никак не помешало
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