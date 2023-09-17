Павлюченко о зарплате в 500 тысяч в Медиалиге: «Бред собачий. Я играю из-за любви к футболу»
Роман Павлюченко высказался о зарплате в 500 тысяч рублей в Fight Nights.
Блогер и бывший игрок «Амкала» Нечай провел исследование и составил рейтинг зарплат футболистов Winline Медиалиги, где сообщил, что самый высокооплачиваемый футболист МФЛ – Павлюченко. Его зарплата в месяц может доходить до 500 тысяч рублей.
«Я получаю 500 тысяч в месяц? Кто это сказал?! Передай ему, что я половину ему буду платить, когда столько буду получать!
Нет такой зарплаты, бред собачий. Я играю из-за любви к футболу, – сообщил нападающий Fights Nights в транляции Медиалиги.
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