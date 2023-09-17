Павлюченко о зарплате в 500 тысяч в Медиалиге: «Бред собачий. Я играю из-за любви к футболу»

Роман Павлюченко высказался о зарплате в 500 тысяч рублей в Fight Nights.

Блогер и бывший игрок «Амкала» провел исследование и составил рейтинг зарплат футболистов , где сообщил, что самый высокооплачиваемый футболист МФЛ – . Его зарплата в месяц может доходить до 500 тысяч рублей.

«Я получаю 500 тысяч в месяц? Кто это сказал?! Передай ему, что я половину ему буду платить, когда столько буду получать!

Нет такой зарплаты, бред собачий. Я играю из-за любви к футболу, – сообщил нападающий Fights Nights в транляции Медиалиги.