Павлюченко о зарплате в 500 тысяч в Медиалиге: «Бред собачий. Я играю из-за любви к футболу»

Теги Роман Павлюченко рейтинги Нечай деньги Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Роман Павлюченко высказался о зарплате в 500 тысяч рублей в Fight Nights.

Блогер и бывший игрок «Амкала» Нечай провел исследование и составил рейтинг зарплат футболистов Winline Медиалиги, где сообщил, что самый высокооплачиваемый футболист МФЛ – Павлюченко. Его зарплата в месяц может доходить до 500 тысяч рублей.

«Я получаю 500 тысяч в месяц? Кто это сказал?! Передай ему, что я половину ему буду платить, когда столько буду получать!

Нет такой зарплаты, бред собачий. Я играю из-за любви к футболу, – сообщил нападающий Fights Nights в транляции Медиалиги.

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1 комментарий

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rigobersong
Даже если получает, что в этом такого?:) Бывший игрок сборной и АПЛ, привлекает аудиторию, зарплату по сути платят буки, 6 млн в год за такого игрока это просто гроши:)
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