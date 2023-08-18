Роман Павлюченко пригласил Федора Смолова в Fight Nights

Теги Роман Павлюченко Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Роман Павлюченко заявил, что ждет Федора Смолова в Fight Nights.

Недавно Смолова спросили о его мечте, на что форвард «Динамо» ответил: «Не оказаться в Медиалиге (смеется)».

«Смолов сказал, что его карьера будет считаться неудачной, если он попадет в Медиалигу? Это он так сказал? Ну, ничего, мы его в Fight Nights ждем. Все равно он к нам придет. Но лучше пусть играет в РПЛ», – ответил Смолову Павлюченко.

Роман Павлюченко выступает за медиафутбольную команду Fight Nights.

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3 комментария

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Александр Колосов
Ответ Артем Галкин
Приглашают всех,но не главного бойца.Гулиев ладно,он что-то подснит,а вот Алекс Кокорин,у парня такой потенциал.
И Кирилла Кокорина в качестве разминочной груши
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kapitan_kakao
Ответ Александр Колосов
И Кирилла Кокорина в качестве разминочной груши
Младший там уже к какой-то команде причастен
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