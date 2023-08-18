Роман Павлюченко пригласил Федора Смолова в Fight Nights

Роман Павлюченко заявил, что ждет Федора Смолова в Fight Nights.

Недавно Смолова спросили о его мечте, на что форвард «Динамо» ответил: «Не оказаться в Медиалиге (смеется)».

«Смолов сказал, что его карьера будет считаться неудачной, если он попадет в Медиалигу? Это он так сказал? Ну, ничего, мы его в Fight Nights ждем. Все равно он к нам придет. Но лучше пусть играет в РПЛ», – ответил Смолову Павлюченко.

Роман Павлюченко выступает за медиафутбольную команду Fight Nights.