Райзен о бое против Сибсканы: «Я бы и бесплатно против него вышел. При условии, что 2 человека его будут держать, а я его буду бить»

Райзен высказался о потенциальном бое против Сибсканы.

«Совсем недавно Камил Гаджиев предлагал по 5 миллионов нам с Некитом за бой. Но, не будучи бойцом, странно драться против кого-то без какого-либо бифа.

Здесь же Сибскана свой рот открывает и просто ##### несет. Смысла с ним выяснять отношения, неся такую же #####, нет. А вот выскочить в октагон и постараться ему лицо снести – с большим удовольствием.

Я бы и бесплатно против него в октагон вышел. При условии, что 2 человека его будут держать, а я его буду бить. Но мы выйдем 1 на 1, оба будут получать урон. Понятное дело, что это должно оплачиваться.

За 5 миллионов я готов подготовиться к тому, чтобы постараться воплотить свои желания в жизнь. Все просто», – сказал президент «БроукБойз».

Камил Гаджиев: «Я не верю, что кто-то из медиафутбола дойдет до клетки и не обосрется»