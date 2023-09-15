«ФК «10» выбрала закомплексованный вариант – пресс-релизно сказать, что все вокруг – ######### и сказочники, а они – Д’Артантяны». Воробьев ответил Клепикову

Кир Воробьев ответил на слова Сергея Клепиковао зарплатах в Winline Медиалиге.

Ранее креативный продюссер ФК «10» отреагировал на ролик Нечая о зарплатах в МФЛ. Клепиков сказал: «Очень грустно, когда такие материалы составляются на основе выдумок или неподтвержденной информации Кира Воробьева».

«Господин Сергей Клепиков посмотрел выпуск Нечая и назвал сказанное мной в ролике про зарплаты медиафутболистов выдумкой и неподтвержденной информацией.

Сначала думал, что многовато чести – уделять время чубрику, который думает, что я рамсил с ФК «Деньги» ради хайпа, но потом подумал, что иногда красоткам необходимо напоминать, что они – красотки, индюкам – что они индюки, а идиотам – что они идиоты. Напомню Сергею Клепикову, что он – моральный камертон Медиалиги.

Начнем с самого начала. В комментариях под постами медиасми Сергей Клепиков писал весной, что я хайпожор, раз срусь с ФК «Деньги». При моей симпатии к отдельным людишкам в этой команде, если бы я хотел похайпиться, я бы писал только про самых популярных покемонов «Амкала» и 2Drots. Хайпиться на ФК «Деньги» – это как хайпиться на футбольном клубе «Урал» или на «Балтике».

Внимательный читатель заметит, что я пишу про то, про что мне исключительно интересно: про Булгакова, на которого не насрать в 2023 году только мне; про моего близкого кента Стронга, про ФК «Деньги», про «Родину медиа» – короче, про все, что не вызывает интереса у масс. Сергей Клепиков не из внимательных, это я понял еще весной.

То, что он посчитал, что информация в ролике основана на моих словах, – лишь подтверждение тезиса, что сыщик из него так себе: Нечай на восьмой секунде ролика сказал, что поговорил с кучей информаторов, но все равно чубрик цепляется к единственному, кто не зассал посветить личиком в видео со столь скользкой тематикой.

Я сказал Нечаю в самом начале видео, что моя информация не подтверждена документами, и вся инфа, которой я обладаю, основана на словах, которые мне говорили другие люди. И тут у всех клубов было три варианта, как поступать дальше.

Вариант первый: игнор темы. Ролик за сутки собрал меньше 25 тысяч. Ну увидело полторы гусеницы, сколько там якобы получает Кутуз, – ну и что? Завтра забудут, не будем разгонять эту тему.

Вариант второй: пойти по американской модели и релизнуть зарплатный бюджет команды. В НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ и других американских лигах зарплаты каждого игрока известны любому желающему, это открытая информация. Я обожаю залипать в платежных ведомостях НБА, это одна из моих любимых ссылок на Спортсе.

И я понимаю, почему в России клубы РПЛ не говорят о зарплатах игроков: будут завидовать, говорить «###### миллионеры не отрабатывают контракт» и все такое.

Но медиафутбол – это же территория свободы! Почему бы не рассказать о зарплатах в ФК «10»? Почему не выйти к аудитории и не сказать: «Да, Кутуз получает 150 тысяч рублей в месяц» или «Нет, это не так, Кутуз получает 90 тысяч рублей в месяц». Это же, наоборот, кайф – быть открытыми. Это же кайф – сравнивать зарплаты разных игроков.

Расскажите, сколько на самом деле получает Кутуз. Я вот за победу в ЛФЛ получаю 2000 рублей, за победу в МФЛ я не знаю, сколько получу: «Эгриси» что-то в последнее время не побеждает. Ваша очередь, внимательный господин Сергей Клепиков.

ФК «10» выбрала же закомплексованный, жалкий и стыдный третий вариант – пресс-релизно сказать, что все вокруг – ######### и сказочники, а они – Д’Артаньяны, которые не сорят крупными суммами на Кутуза и других игроков», – написал Воробьев.