«Деньги» презентовали новую форму, защищающая от сглаза, нечистой силы и негатива

Теги игровая форма стиль Winline Медиалига ФК Деньги Денис Бадаев Медиафутбол

«Деньги» подготовили новый комплект гостевой формы.

Форма должна защищать медийный клуб от сглаза, нечистой силы и негатива.

Денис Бадаев объяснил значение каждого элемента, изображенного на футболке.

«Форма украшена стилистическими изображениями растений, которые являются защитниками от воздействий нечистой силы и разного рода негатива. Некоторые специалисты уверены, что используя некоторые из них, можно поспособствовать изгнанию из своей жизни бед, а взамен получить различные блага», написал спортивный дизайнер «Денег».

Зверобой, клевер, папоротник, чертополох, акация, барвинок, мята и глаз от сглаза нанесены на футболку.

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