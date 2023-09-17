«Деньги» презентовали новую форму, защищающая от сглаза, нечистой силы и негатива

«Деньги» подготовили новый комплект гостевой формы.

Форма должна защищать медийный клуб от сглаза, нечистой силы и негатива.

Денис Бадаев объяснил значение каждого элемента, изображенного на футболке.

«Форма украшена стилистическими изображениями растений, которые являются защитниками от воздействий нечистой силы и разного рода негатива. Некоторые специалисты уверены, что используя некоторые из них, можно поспособствовать изгнанию из своей жизни бед, а взамен получить различные блага», написал спортивный дизайнер «Денег».

Зверобой, клевер, папоротник, чертополох, акация, барвинок, мята и глаз от сглаза нанесены на футболку.