Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в топ-100 лучших по версии FourFourTwo

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Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в топ-100 лучших в мире футбола.

Рейтинг из 100 эмблем, выбранных редакцией, распределен в алфавитном порядке.

«Эмблема ЦСКА с буквами кириллицы и квадратной формы была введена в использование в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008‑м, чтобы стать больше, жирнее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на эмблеме появилась красная звезда. С годами логотип развивался, в него добавляли новые элементы, и со временем он становился все ярче – с венками из листьев, лентами и эмблемой», – сказано в описании эмблемы ЦСКА.

Изображение: ru.wikipedia.org

«Читаешь и ищешь слово Zenit, но оно так и не появляется. Это «3»? «H»? Нам потребовалось много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его», – говорится в описании эмблемы «Зенита».

Изображение: ru.wikipedia.org

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44 комментария

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Tomas Nepotrebko
Рейтинги логотипов — ничем не подкрепленная вкусовщина.

А если бы Игорь Новиков прочитал материал на который ссылается, то узнал бы, что Мюнхен никакое первое место не занял, там список в алфавитном порядке.
+168
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+165
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anton.zaiats
Новость от Игоря Новикова: "В рейтинге Кирилла и Мефодия Буква "Б" заняла второе место, а буква "Ё" (с двумя точками) седьмое."
+109
0
+109
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Данзан Басаев
Ответ Tomas Nepotrebko
Рейтинги логотипов — ничем не подкрепленная вкусовщина. А если бы Игорь Новиков прочитал материал на который ссылается, то узнал бы, что Мюнхен никакое первое место не занял, там список в алфавитном порядке.
Вот это прикооооол))) получается вся статья в мусорное ведро в таком случае)
+90
-1
+89
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Tomas Nepotrebko
Ответ anton.zaiats
Новость от Игоря Новикова: "В рейтинге Кирилла и Мефодия Буква "Б" заняла второе место, а буква "Ё" (с двумя точками) седьмое."
"Х", "У", "Й" — в топ-30
+72
-2
+70
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Today I feel Qatari
Так там все 100 клубов просто по алфавиту расположены, от 1860 до Zenit, без мест. Уберите это "топ-10", не позорьтесь
+41
0
+41
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andregalkin
Ответ Tomas Nepotrebko
Рейтинги логотипов — ничем не подкрепленная вкусовщина. А если бы Игорь Новиков прочитал материал на который ссылается, то узнал бы, что Мюнхен никакое первое место не занял, там список в алфавитном порядке.
Спортс в своём стиле
+38
-1
+37
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Владислав Сабельников
Ответ Tomas Nepotrebko
Рейтинги логотипов — ничем не подкрепленная вкусовщина. А если бы Игорь Новиков прочитал материал на который ссылается, то узнал бы, что Мюнхен никакое первое место не занял, там список в алфавитном порядке.
Это просто эпичный провал🤣
+21
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+21
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Василий Мартыхин
"We have written the list in alphabetical order because choosing between beautiful badges is a crime." - алё, гараж
+20
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Tomas Nepotrebko
Ответ Peter Parker
При всей моей давней симпатии к Мюнхену, не понимаю, почему он на первом месте. Обычный герб, красивенький, но не настолько же. Да и у Абердина тоже не на второе место. Хотя это все сплошная вкусовщина
Их там по алфавиту расположили. Поэтому 1860 на первом месте, а Абердин - на втором
+18
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+18
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prus_3
Автор: Игорь Новиков.
О себе: Редактор Sports.ru.
Привычки: Воспринимаю алфавит как рейтинг букав.
+18
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schwein
Ответ Tomas Nepotrebko
Рейтинги логотипов — ничем не подкрепленная вкусовщина. А если бы Игорь Новиков прочитал материал на который ссылается, то узнал бы, что Мюнхен никакое первое место не занял, там список в алфавитном порядке.
там список в алфавитном порядке.
А я то думаю, почему такая скучная по сути эмблема Абердина занимает 2-е место.
Это провал нашего эстонского друга.
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QWertY
Эстонец жидко обделался со своим рейтингом))
+14
-2
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Samurai99
Ответ Tomas Nepotrebko
Рейтинги логотипов — ничем не подкрепленная вкусовщина. А если бы Игорь Новиков прочитал материал на который ссылается, то узнал бы, что Мюнхен никакое первое место не занял, там список в алфавитном порядке.
У тебя один минус стоит, я догадываюсь кто его поставил 😂😂
+10
-1
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UNAFFECTED
Все равно скучаю по эмблеме с корабликом
+9
-1
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Dmitry_1986
Хорошо, что Спартака нет, а то опять бы началось, мы вернулись, эмблема это только начало, и дальше по списку.....
+11
-6
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Peter Parker
Ответ Tomas Nepotrebko
Их там по алфавиту расположили. Поэтому 1860 на первом месте, а Абердин - на втором
Спасибо, был невнимателен.
+4
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Дядя ТУРА
мне всегда нравилась эмблема Сампдории.
+5
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Ape1sin
"Нам потребовалось много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим" - это всё, что нужно знать об уровне эрудиции этих джентльменов
+5
-1
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Илья Добрый
Полная ерунда этот рейтинг. И это не из-за Зенита с ЦСКА.
+9
-5
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Ape1sin
Ответ Василий Мартыхин
"We have written the list in alphabetical order because choosing between beautiful badges is a crime." - алё, гараж
FourFourTwo не сможет, Игорь Новиков поможет!
+3
0
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Фут.Боль
Ответ Samurai99
У тебя один минус стоит, я догадываюсь кто его поставил 😂😂
Это не минус, а дефис от Новикова)
+2
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chernov jr
по факту самые топовые эмблемы в нормальном топе были бы Ливерпуль и Реал, и еще какие-то древние английские эмблемы, а все вот эти где просто круг и буква не попали бы в топ мне кажется
+3
-1
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Любитель побеждать
Эмблема это лучшее что есть у Зенита🤣
+1
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IRON MAN
Ответ Дмитрий Бервинов
Все субъективно, но мне старый лого Зенита нравился больше. Темно-синий вообще почти всегда красивее лазоревого (имхо)
Старый отдавал духом Санкт-Петербурга, империи, флота и царизма, а новый это Ленинград, союз, партия и тд. У каждого свой вкус. Лично мне из-за детства старый по душе.
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TFP_Sports
Их аргументация 32 места цска :
"Будучи таким же русским, как Владимир Путин, пьющий водку в пушистой шапке, надпись кириллицей и квадратный вид значка ЦСКА были введены в 2003 году, прежде чем в 2008 году он был обновлен, став больше, смелее и ярче."
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