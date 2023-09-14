Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в топ-100 лучших в мире футбола.

Рейтинг из 100 эмблем, выбранных редакцией, распределен в алфавитном порядке.

«Эмблема ЦСКА с буквами кириллицы и квадратной формы была введена в использование в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008‑м, чтобы стать больше, жирнее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на эмблеме появилась красная звезда. С годами логотип развивался, в него добавляли новые элементы, и со временем он становился все ярче – с венками из листьев, лентами и эмблемой», – сказано в описании эмблемы ЦСКА.

Изображение: ru.wikipedia.org

«Читаешь и ищешь слово Zenit, но оно так и не появляется. Это «3»? «H»? Нам потребовалось много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его», – говорится в описании эмблемы « ».

Изображение: ru.wikipedia.org

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