ФК «10» и «Деньги» играют в матче Медиалиги. Идет 1-й тайм – 2:0

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ФК «10» встречается с ФК «Деньги» в матче 3-го тура Winline Медиалиги.

Воскресенье, 17 сентября

ФК «10» – ФК «Деньги» – 2:0 (идет первый тайм)

ФК «10» (стартовый состав): Паук, Тен, Мишин, Грек, Чича, Шишкин, Даут, Сапа, Вульф, Белый, Кутуз.

ФК «Деньги» (стартовый состав): Черкай, Тигиев, Артамонов, Демин, Дьяков, Шрейнер, Черчесов, Марти, Дамирони, Казанков, Фома.

Гол: 1:0 – Белый, 2:0 – Белый

Встреча проходит в Москве на стадионе «Москвич».

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