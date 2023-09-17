ФК «10» и «Деньги» играют в матче Медиалиги. Идет 1-й тайм – 2:0
ФК «10» встречается с ФК «Деньги» в матче 3-го тура Winline Медиалиги.
Воскресенье, 17 сентября
ФК «10» – ФК «Деньги» – 2:0 (идет первый тайм)
ФК «10» (стартовый состав): Паук, Тен, Мишин, Грек, Чича, Шишкин, Даут, Сапа, Вульф, Белый, Кутуз.
ФК «Деньги» (стартовый состав): Черкай, Тигиев, Артамонов, Демин, Дьяков, Шрейнер, Черчесов, Марти, Дамирони, Казанков, Фома.
Гол: 1:0 – Белый, 2:0 – Белый
Встреча проходит в Москве на стадионе «Москвич».
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