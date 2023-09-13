«Амкал» продавался лучше, чем «Реал». Розовая форма была самая продаваемая в России». Бренд-менеджер adidas о форме

Теги игровая форма стиль Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

Илона Хоружая рассказала о продажах формы медиафутбольного клуба «Амкал».

«Что лучше всего продавалось? Не совсем корректно так говорить, так как изначально мы не очень понимали масштаб всего проекта, не так амбициозно смотрели.

Первая форма «Амкала», которую мы начали продавать, – ее было 300 штук. Самые большие продажи были у черно-золотой формы. Где-то в районе 3000 футболок было продано. Это много.

Для сравнения: розовая форма «Амкала» за три месяца продаж была самая продаваемая футболка в России среди всех клубов. Можно сказать, что эти три месяца «Амкал» продавался лучше, чем «Реал» Мадрид.

По продажам черно-золотой формы «Амкал» тоже был около первого места. Все были в шоке. Мы рассказали об этом всей нашей большой команде, у всех были круглые глаза», – рассказала бренд-менеджер категории футбол спортивного магазина adidas.

Розовая форма «Амкала» от adidas поступила в продажу летом 2020 года.

Фото: группа во «Вконтакте» German El Clássico | ФК «АМКАЛ»

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9 комментариев

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Архитектор Мендисабаль
Неправильно ведь написано. Амкар же название футбольного клуба. Да, неважно порой играли. Но зачем же издеваться? Какой АмКал??
+12
-7
+5
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0mertas626
Ответ Leon Betov
Школьники покупают эти формы, чтобы потом играть во дворе
а школьники 90х-нулевых не покупали формы и не играли в них во дворе?)
в чем смысл вашего комментария?
+3
0
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madaev
Лол
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KiNG_K
так Адидас в России формы Реала за 8-9 продавал, а амкал в 3 раза дешевле.
+2
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Leon Betov
Школьники покупают эти формы, чтобы потом играть во дворе
+3
-3
0
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Hitgoe Himgob
бред-менеджер
+2
-2
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