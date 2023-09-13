Илона Хоружая рассказала о продажах формы медиафутбольного клуба «Амкал».

«Что лучше всего продавалось? Не совсем корректно так говорить, так как изначально мы не очень понимали масштаб всего проекта, не так амбициозно смотрели.

Первая форма «Амкала», которую мы начали продавать, – ее было 300 штук. Самые большие продажи были у черно-золотой формы. Где-то в районе 3000 футболок было продано. Это много.

Для сравнения: розовая форма «Амкала» за три месяца продаж была самая продаваемая футболка в России среди всех клубов. Можно сказать, что эти три месяца «Амкал» продавался лучше, чем «Реал» Мадрид.

По продажам черно-золотой формы «Амкал» тоже был около первого места. Все были в шоке. Мы рассказали об этом всей нашей большой команде, у всех были круглые глаза», – рассказала бренд-менеджер категории футбол спортивного магазина adidas.

Розовая форма « » от adidas поступила в продажу летом 2020 года.

Фото: группа во «Вконтакте» German El Clássico | ФК «АМКАЛ»