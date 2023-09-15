«Бавария» представила форму в честь Октоберфеста. Она бледно-зеленая с узором горного цветка

Теги Бавария бундеслига Германия фото игровая форма стиль Футбол

«Бавария» представила форму в честь Октоберфеста.

Клуб по традиции каждый год в сентябре презентует комплект формы, посвященный фольклорному фестивалю, ежегодно проводимому в Мюнхене.

Новая форма – бледно-зеленая и украшена рисунком горного цветка. Вместе привычного логотипа клуба на майку нанесена ретро-эмблема.

Фото: fcbayern.com

 

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10 комментариев

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Papa Paolo
Обалденная 👏🏽
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Борис Энгельгардт
отличная форма
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MagicWithoutBorders
У Гнабри такое лицо на фото, как будто он говорит: я не могу больше пить пиво… памагите!!)))
А Кейну - норм, он тренированный))
+3
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Тухель
Кейн конечно на Октоберфесте будет намного лучше смотреться, чем Рибери.
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N-6 AlexanderX
Бремен(W)Бавария.
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kdmi1986
Всем по бретцелю и 0.5 за мой счет))
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Lindeman
Ретро-лого надо было брать за период 1938-1945
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