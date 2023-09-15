«Бавария» представила форму в честь Октоберфеста. Она бледно-зеленая с узором горного цветка
«Бавария» представила форму в честь Октоберфеста.
Клуб по традиции каждый год в сентябре презентует комплект формы, посвященный фольклорному фестивалю, ежегодно проводимому в Мюнхене.
Новая форма – бледно-зеленая и украшена рисунком горного цветка. Вместе привычного логотипа клуба на майку нанесена ретро-эмблема.
Фото: fcbayern.com
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А Кейну - норм, он тренированный))