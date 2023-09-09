«Я не сторонник рукоприкладства, но с боя не сливаюсь. За озвученный гонорар готов тратить месяцы на подготовку». Сибскана – Райзену

Сибскана готов выйти на бой с президентом «БроукБойз» Райзеном.

« опять открыл рот не для еды, а значит происходят очевидные вещи. В отличии от вашей шоблы, я не подвержен приступам гнева при которых изо рта льется словесный понос за который ### пояснишь. Я ### строго по фактам четко вымеренным словом и выдаю базу.

Райзен же столько уже ########, что лопатой не разгрести. С него еще даже за осквернение религии не спросили, хотя этого не избежать. Вот там как раз и покажешь мусульманам как ты заряжен на драку. Я же не сторонник рукоприкладства, но с боя не сливаюсь. За озвученный гонорар готов тратить месяцы на подготовку, дабы заползание в октагон не выглядело клоунадой», – заявил капитан « ».

Райзен о бое против Сибсканы: «Я бы и бесплатно против него вышел. При условии, что 2 человека его будут держать, а я его буду бить»