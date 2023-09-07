Райзен готов провести бой с Сибсканой: «По 5 единиц за поединок – реди»

Райзен готов устроить бой с Сибсканой.

«Камил предлагал нам с Некитом по 5 единиц за бой, но мы явно друг с другом драться не будем. Уже все выяснили, негатива нет.

А вот с выскочить на этих же условиях – я реди. Если с ним что-то и выяснять, то только таким способом, и #####, что он спортсмен.

Дайте 6 месяцев, тоже чему-нибудь научусь», – написал президент « ».

Сегодня руководитель Starmix Мойтон вызвал на бой Сибскану.