Райзен готов провести бой с Сибсканой: «По 5 единиц за поединок – реди»
Райзен готов устроить бой с Сибсканой.
«Камил предлагал нам с Некитом по 5 единиц за бой, но мы явно друг с другом драться не будем. Уже все выяснили, негатива нет.
А вот с Сибсканой выскочить на этих же условиях – я реди. Если с ним что-то и выяснять, то только таким способом, и #####, что он спортсмен.
Дайте 6 месяцев, тоже чему-нибудь научусь», – написал президент «БроукБойз».
Сегодня руководитель Starmix Мойтон вызвал на бой Сибскану.
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