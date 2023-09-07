Райзен готов провести бой с Сибсканой: «По 5 единиц за поединок – реди»

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Райзен готов устроить бой с Сибсканой.

«Камил предлагал нам с Некитом по 5 единиц за бой, но мы явно друг с другом драться не будем. Уже все выяснили, негатива нет.

А вот с Сибсканой выскочить на этих же условиях – я реди. Если с ним что-то и выяснять, то только таким способом, и #####, что он спортсмен.

Дайте 6 месяцев, тоже чему-нибудь научусь», – написал президент «БроукБойз».

Сегодня руководитель Starmix Мойтон вызвал на бой Сибскану.

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1 комментарий

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Yaki
В следующий раз когда кто-то напишет, что они популярнее команд РПЛ, посчитайте количество комментариев под новостями из мелиа лиги.)
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