Камил Гаджиев: «Я не верю, что кто-то из медиафутбола дойдет до клетки и не обосрется»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Георгий Тигиев Андрей Титов Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин Олег Майами Медиафутбол

Камил Гаджиев не верит, что кто-то из медиафутбола сможет провести бой.

Вчера на пресс-конференции Winline Медиалиги и после нее произошел ряд вызовов на бой. Несколько человек вызвали на бой капитана «Амкала» Сибскану.

Президент Fight Nights отреагировал на происходящее:

«Я мог поверить в бой между Райзеном и Сибсканой, когда это было актуально. Я был готов заплатить им по 5 миллионов. Я отлично понимал, что на этот бой придет вся аудитория медиафутбола. Понимал, за что плачу.

То, что произошло на конференции: все друг друга вызывают [на бой]. Мы же понимаем, что Сибскана драться не будет. Он называет этот гонорар и делает оговорку, что за такие деньги он и драться научится.

Примите, он с вами драться не будет. Вы можете подраться между собой. Но и этого не произойдет, скорее всего.

В итоге до клетки дошли только Олег Майами и Тига. Они реально подрались, показали неплохой бой. Все остальные – я не верю, что кто-то из медиафутбола дойдет до клетки и не обосрется.

Если кто-то реально хочет драться, не вызывайте Сибскану. Вызывайте тех, кто это готов делать.

Я знаю, кто, наверное, подрался бы – это Хантер. Подумайте, кто готов его вызвать», – сказал президент Fight Nights.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Уверен, этот "промоутер" и сам бы обосрался.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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