Спиряков о 2Drots в РПЛ: «Некит – мечтатель. В МФЛ столько расходов нет, а думать об РПЛ без конкретных цифр может каждый»

Теги премьер-лига Россия Амкал 2Drots Евгений Спиряков Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Евгений Спиряков высказался о желании 2Drots попасть в Мир РПЛ.

– В 2Drots часто говорят, что хотят сыграть в РПЛ или на ее уровне. Как к этому относишься?

– Ну, Некит (Панасюк, президент 2Drots – Sports.ru) – мечтатель. Это не про экономику. Да, они говорят: «Мы хотим». А потом, когда начинаешь подбивать цифры, понимаешь, что не очень и хочешь. Нормальный бюджет команды РПЛ стремится под миллиард рублей.

Это жесть какие цифры. Такое получить от спонсора – нереально. Даже когда мне пишут какие-то любительские команды и предлагают проспонсировать, я сразу думаю: «А мне зачем это надо?» Мне проще те же деньги вложить в свое развитие и рекламу.

Медиафутбол, да, более охватный, чем профессиональный. Но представь прийти к спонсору и сказать: «Ребят, нам нужно 500 млн рублей». Сразу покрутят у виска пальцем и покажут на выход.

Я не думаю, что хоть одна медиакоманда будет готова все заработанное тратить. Стадион, сборы, переезды и так далее.

В Медиалиге столько расходов нет, поэтому живем как есть, а мечтать об РПЛ без конкретных цифр может каждый, и я точно не запрещаю никому этого делать, – сказал тренер вратарей «Амкала».

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6 комментариев

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Сергей Ефимов
Да там по бабкам не вытянуть, медиакоманды только на один домашний матч ляма по 3-4-5 тратят, а вся эта история еще дороже выйдет…
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Shadow1882
По факту. А сколько ещё денег уйдёт на пути в РПЛ? Это если ещё получаться будет. Кубок кубком, а там придётся постоянно в графике и разъездах жить
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0
+2
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Johnie
Все сводится к фити-мити всегда и везде
+1
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Евгений Спиряков
Ответ Johnie
Все сводится к фити-мити всегда и везде
Таковы реалии
0
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bilbiveter
Ответ Helge
Они бы сначала поиграли сезон на уровне Второй лиги, тогда бы и узнали, что значит содержать футбольный клуб на постоянной основе, а не только собираться пару-тройку раз в год и два-три матча в кубке
Ложь, в Медиалиге за календарный год проходит 3 сезона, за один сезон те же дроты играют 6 матчей в группе и обычно полностью играют плей-офф до финала, это ещё 7 матчей, умножаем на два сезона за год и это уже 26 матчей в Медиалиге, в кубке 3-4 матча, есть ещё турниры в Казахстане и Турции, зимний кубок, у них матчей больше чем у клуба второй лиги
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