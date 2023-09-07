Спиряков о 2Drots в РПЛ: «Некит – мечтатель. В МФЛ столько расходов нет, а думать об РПЛ без конкретных цифр может каждый»

Евгений Спиряков высказался о желании 2Drots попасть в Мир РПЛ.

– В 2Drots часто говорят, что хотят сыграть в РПЛ или на ее уровне. Как к этому относишься?

– Ну, Некит (Панасюк, президент 2Drots – Sports.ru) – мечтатель. Это не про экономику. Да, они говорят: «Мы хотим». А потом, когда начинаешь подбивать цифры, понимаешь, что не очень и хочешь. Нормальный бюджет команды РПЛ стремится под миллиард рублей.

Это жесть какие цифры. Такое получить от спонсора – нереально. Даже когда мне пишут какие-то любительские команды и предлагают проспонсировать, я сразу думаю: «А мне зачем это надо?» Мне проще те же деньги вложить в свое развитие и рекламу.

Медиафутбол, да, более охватный, чем профессиональный. Но представь прийти к спонсору и сказать: «Ребят, нам нужно 500 млн рублей». Сразу покрутят у виска пальцем и покажут на выход.

Я не думаю, что хоть одна медиакоманда будет готова все заработанное тратить. Стадион, сборы, переезды и так далее.



В Медиалиге столько расходов нет, поэтому живем как есть, а мечтать об РПЛ без конкретных цифр может каждый, и я точно не запрещаю никому этого делать, – сказал тренер вратарей « ».

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