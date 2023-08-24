«Люди из профессионального футбола насмехаются. У нас одна большая миссия – доказать, что они неправы». Президент 2Drots Некит об общих целях «Амкала» и 2D в Кубке России

Теги Владислав Радимов ФОНБЕТ Кубок России Амкал 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Чисто Питер Медиафутбол

Президент 2Drots Некит рассказал об общих целях у его команды и «Амкала».

– Есть ощущение, что «Амкал» больше не антагонист для 2Drots.

– Да нет. Это всегда дерби. Нереальные эмоции во время матча. Тупо говорить, что пропал антагонист. Мы друг для друга – раздражители. Нам хочется всегда друг друга обыграть и оказаться сильнее.

Медиакоманды поддерживают друг друга. Мы большое комьюнити. Люди из вне, из профессионального футбола насмехаются, кто-то не воспринимает всерьез. Поэтому у нас одна большая миссия – доказать, что они неправы. Если мы или они могут пройти дальше, от этого выигрывают все.

– «Чисто Питер» не станет новым раздражителем? Радимов недавно сказал, что ты недостоин сыграть на «Газпром» Арене.

– Не какому-то 50-летнему мужику определить, чего я достоин, а чего нет. Главное, чего я хочу – быть достойным сыном в глазах матери. А так – для меня ноунейм команда. Почему они должны стать раздражителями? Тот же Bus такой же раздражитель, даже еще сильнее. При этом приятное противостояние с братьями Гатаговыми, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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7 комментариев

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blаncо
Сборище лицемеров. Почему они позиционируют себя медиаклубами, если в кубке России играют только те, кто с футбольным прошлым?
+12
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+12
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Точный_пас_Ещенко
Ну канеш, у вас же только парни со двора бегают
+7
-1
+6
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PsichoEscape
Президент🤣🤣🤣
+2
0
+2
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Пикачу82
Что он хочет доказать то? Что медиафутбол клуче профессионального? Дурак что-ли?
+1
0
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mr.snooker
Так повелось, что ваньки в рахе только бюджетные помойки уважают 😂🤡
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mr.snooker
Ответ Пикачу82
Что он хочет доказать то? Что медиафутбол клуче профессионального? Дурак что-ли?
То что в такой нищей стране, тратить гос бабки на футбол - это идиотизм 🤡
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