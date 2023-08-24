«Люди из профессионального футбола насмехаются. У нас одна большая миссия – доказать, что они неправы». Президент 2Drots Некит об общих целях «Амкала» и 2D в Кубке России

Президент 2Drots Некит рассказал об общих целях у его команды и «Амкала».

– Есть ощущение, что «Амкал» больше не антагонист для 2Drots.

– Да нет. Это всегда дерби. Нереальные эмоции во время матча. Тупо говорить, что пропал антагонист. Мы друг для друга – раздражители. Нам хочется всегда друг друга обыграть и оказаться сильнее.

Медиакоманды поддерживают друг друга. Мы большое комьюнити. Люди из вне, из профессионального футбола насмехаются, кто-то не воспринимает всерьез. Поэтому у нас одна большая миссия – доказать, что они неправы. Если мы или они могут пройти дальше, от этого выигрывают все.

– «Чисто Питер» не станет новым раздражителем? Радимов недавно сказал, что ты недостоин сыграть на «Газпром» Арене.

– Не какому-то 50-летнему мужику определить, чего я достоин, а чего нет. Главное, чего я хочу – быть достойным сыном в глазах матери. А так – для меня ноунейм команда. Почему они должны стать раздражителями? Тот же Bus такой же раздражитель, даже еще сильнее. При этом приятное противостояние с братьями Гатаговыми, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.