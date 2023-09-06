Сафонов помогает тренеру вратарей «Амкала» Спирякову сделать модель перчаток бренда Spire без застежки

Евгений Спиряков советуется с Матвеем Сафоновым о создании новой модели перчаток.

Spire – спортивный бренд, созданный футболистом и блогером Евгением Спиряковым в 2019 году.

«На рынке очень много перчаток без застежки – например, топовые модели adidas и Puma идут с суперплотной посадкой на руку. Nike тоже сделал модель без застежки, но получилось кошмарно. Nike Mercurial игнорируют и амбассадоры компании, и обычные люди. Перчатки просто рвутся, когда их надеваешь.

На самом деле, я понимаю Nike. Перчатки без застежки трудно сделать правильно, очень важно угадать с материалом. Недавно мы сделали модель Spire без застежки и как раз не угадали. Надеть их – мучение.

Эти перчатки мы прислали на пробу нескольким голкиперам, один из них – Матвей Сафонов. Просто Мотя давно играет в Puma Future (та самая модель без застежки), поэтому его мнение особенно интересно. По итогам теста он записал развернутый отзыв на четыре с половиной минуты. Посоветовал кое-что поменять, но в целом ему понравилось. Пообещал дождаться серийной модели.

Мы в ускоренном темпе делаем хотя бы 5-6 пар специально для для очередного теста Моти, а в октябре запустим серийное производство», – рассказал тренер вратарей «Амкала».

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