Головин смотрит матч «Динамо» Киров – 2Drots: «Я за голы»

Александр Головин смотрит матч Кубка «Динамо» Киров – 2Drots.

Видео опубликовал официальный телеграм-канал сборной России.

– Ты за кого?

– Ни за кого. Я за голы, чтобы побольше голов было, – сказал хавбек «Монако» и российской сборной.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киров – 2Drots.

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