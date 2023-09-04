Головин смотрит матч «Динамо» Киров – 2Drots: «Я за голы»
Александр Головин смотрит матч Кубка «Динамо» Киров – 2Drots.
Видео опубликовал официальный телеграм-канал сборной России.
– Ты за кого?
– Ни за кого. Я за голы, чтобы побольше голов было, – сказал хавбек «Монако» и российской сборной.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киров – 2Drots.
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