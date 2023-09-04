Головин смотрит матч «Динамо» Киров – 2Drots: «Я за голы»

Теги Монако ФОНБЕТ Кубок России лига 1 Франция Сборная России по футболу Динамо Киров Александр Головин 2Drots Медиафутбол

Александр Головин смотрит матч Кубка «Динамо» Киров – 2Drots.

Видео опубликовал официальный телеграм-канал сборной России.

– Ты за кого?

– Ни за кого. Я за голы, чтобы побольше голов было, – сказал хавбек «Монако» и российской сборной.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киров – 2Drots.

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6 комментариев

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Валентин Трошов
Ответ Lyelik
Спортс как всегда банит всё что против 2d.
Так ты любой матч этой недолиги открой, и там огромная надпись SPORTS. RU
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Lyelik
Ответ Валентин Трошов
Так ты любой матч этой недолиги открой, и там огромная надпись SPORTS. RU
Не смотрел и не знал. Пасиба!
+1
-1
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин Трошов
Ответ Lyelik
Не смотрел и не знал. Пасиба!
Я тоже не смотрел. Но по матчу увидел трансляцию
0
0
0
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