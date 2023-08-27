Бухар о KicksTown: «Мы самая конкурентноспособная команда для 2Drots»

Бухар высказался после победы KicksTown над FC Ars в стыковой игре Медиалиги.

В первом матче команды сыграли вничью – 3:3, во ответном – KicksTown одержал победу (0:0, 3:2 в серии буллиталити) и по сумме двух встреч вышел в групповой раунд , где сыграет в группе A с «Родиной Медиа», «Козлами», «Народной Командой» и «Эгриси».

«Это было просто сумасшествие. Футбольный бог существует! Показательная игра для всех.

Миллион моментов, их не сосчитать. Мы их не забиваем и решаем все последним ударом с пенальти. Это ###### Вратарь вытаскивает три, он больше всех заслужил. Он лучший сегодня! Звезда, #####! Он должен во всех пабликах светиться.

Очень много интересных пацанов в команде. Когда заходил , их тоже никто не знал: знали , а Бирюка, Шаму – нет. Они стали звездам во время лиги. Много интересных пацанов. Мы самая конкурентноспособная для 2Drots команда.

Бюджетик здесь, конечно, поинтереснее, чем у «Броуков» (смеется). Хватит играть в обмотанных бутсах. Я сторожила лиги, уже не по статусу», – сказал игрок KicksTown в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.