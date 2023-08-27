Бухар о KicksTown: «Мы самая конкурентноспособная команда для 2Drots»

Теги Шамиль Курбанов Кирилл Бирюков 2Drots Winline Медиалига Basement БроукБойз Алекс Стиль «Бухар» Данила Бухаров FC Ars KicksTown Медиафутбол

Бухар высказался после победы KicksTown над FC Ars в стыковой игре Медиалиги.

В первом матче команды сыграли вничью – 3:3, во ответном – KicksTown одержал победу (0:0, 3:2 в серии буллиталити) и по сумме двух встреч вышел в групповой раунд Winline Медиалиги, где сыграет в группе A с «Родиной Медиа», «Козлами», «Народной Командой» и «Эгриси».

«Это было просто сумасшествие. Футбольный бог существует! Показательная игра для всех.

Миллион моментов, их не сосчитать. Мы их не забиваем и решаем все последним ударом с пенальти. Это ###### Вратарь вытаскивает три, он больше всех заслужил. Он лучший сегодня! Звезда, #####! Он должен во всех пабликах светиться.

Очень много интересных пацанов в команде. Когда заходил Basement, их тоже никто не знал: знали Стиля, а Бирюка, Шаму – нет. Они стали звездам во время лиги. Много интересных пацанов. Мы самая конкурентноспособная для 2Drots команда.

Бюджетик здесь, конечно, поинтереснее, чем у «Броуков» (смеется). Хватит играть в обмотанных бутсах. Я сторожила лиги, уже не по статусу», – сказал игрок KicksTown в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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