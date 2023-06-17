Алекс Стиль: «Хочется сыграть с «Броуками» в полуфинале МФЛ, вернуть им должок за поражение»

Алекс Стиль высказался после победы 2Drots над ФК «10» в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Сегодня была совсем не легкая победа. Легкая она только счету. Была игра посреди недели [с ФК «10» на МКС], надо было сыграться новым игрокам.

Сказалось ли отсутствие Кутуза у ФК «10»? Нет, игра же не строится на одном Кутузе. Возможно, если бы он был, то в атаке у них было бы лучше.

На МКС по заявке мы делимся. Нужна ротация, очень много игр. Там цена ошибки ниже.

В полуфинале хочется сыграть с «Броуками», вернуть им должок за поражение», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

В этом сезоне «БроукБойз» победили 2Drots (2:0) в 4-м туре Winline Медиалиги.

2Drots обыграли ФК «10» в четвертьфинале Winline Медиалиги