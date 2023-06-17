Алекс Стиль: «Хочется сыграть с «Броуками» в полуфинале МФЛ, вернуть им должок за поражение»

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Алекс Стиль Медиафутбол

Алекс Стиль высказался после победы 2Drots над ФК «10» в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Сегодня была совсем не легкая победа. Легкая она только счету. Была игра посреди недели [с ФК «10» на МКС], надо было сыграться новым игрокам.

Сказалось ли отсутствие Кутуза у ФК «10»? Нет, игра же не строится на одном Кутузе. Возможно, если бы он был, то в атаке у них было бы лучше.

На МКС по заявке мы делимся. Нужна ротация, очень много игр. Там цена ошибки ниже.

В полуфинале хочется сыграть с «Броуками», вернуть им должок за поражение», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

В этом сезоне «БроукБойз» победили 2Drots (2:0) в 4-м туре Winline Медиалиги.

2Drots обыграли ФК «10» в четвертьфинале Winline Медиалиги

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